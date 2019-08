María Eugenia: Voy a hablar yo porque es mi hija, me sentí muy acompañada. Ni hablar de ellas (señala a sus hermanas) porque siempre estuvieron. Pero fue un golpe muy fuerte porque siempre compartí muchas cosas con ella. El programa de televisión me ayudó muchísimo porque para mí es un motivo para levantarme. Por otro lado fue mucha la gente que se solidarizó conmigo, personas que habían pasado por situaciones similares. Aunque los duelos siempre son personales y hay que hacerlos individualmente los que estuvieron presentes me ayudaron muchísimo.