Crimen y Justicia

Desde una casa a lanchas y arcades: los bienes de lujo incautados al delito que se subastaron en Santa Fe

En total se remataron 224 bienes. Recaudaron más de 1.645 millones de pesos. Hubo, además, autos y bicicletas

Remataron bienes de lujo incautados al delito en Santa Fe
El evento se realizó ayer en Santa Fe
Guardar

El Gobierno de la provincia de Santa Fe recaudó más de $1.645 millones en la subasta de 224 bienes incautados al delito, entre los que se destacaron una casa ubicada en la ciudad de Rosario, algunas lanchas, arcades y autos de lujo.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, el remate -el sexto en la historia- se desarrolló ayer viernes en la Estación Belgrano, en la capital provincial, y convocó a casi 9.000 inscriptos, otra marca para este tipo de subastas provinciales.

PUBLICIDAD

Los asistentes pujaron por 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, el inmueble y diez máquinas arcade retro para restaurar, incorporadas por primera vez al listado de bienes a rematar.

Fachada de una casa de dos plantas con portón gris, tejas oscuras, árboles al frente y un gráfico que indica propiedad recuperada del delito
La casa subastada

Lanchas, arcades y los lotes más disputados

Las dos embarcaciones puestas a la venta generaron fuerte interés entre los participantes. La Bermuda Sport 200 se vendió por 20 millones de pesos, mientras que la Kaisser R 540 alcanzó los 18 millones.

La otra novedad de la jornada fueron las diez máquinas arcade retro, que salieron a remate con una base de 20.000 pesos cada una. La más cara se adjudicó por 300.000 pesos y la más económica, por 130.000.

PUBLICIDAD

El inmueble ubicado en Rosario terminó siendo el lote de mayor valor de toda la subasta, con una venta final de $76 millones. En el otro extremo de la escala se ubicó la máquina arcade de 130.000 pesos, el lote más barato de los 224 ofrecidos.

Remataron bienes de lujo incautados al delito en Santa Fe
Hubo más de 9000 inscriptos

La subasta de bienes incautados en Santa Fe es un mecanismo que el gobierno provincial utiliza para vender autos, motos, lanchas e inmuebles secuestrados en causas judiciales vinculadas al narcotráfico, el juego clandestino y otros delitos. Lo recaudado se destinará a reparar víctimas, financiar instituciones sociales y sostener el organismo encargado de administrar esos bienes.

Entre los automóviles, el lote 2, una camioneta Toyota Hilux, alcanzó los 45 millones de pesos, el valor más alto entre las pickups que se subastaron. El lote 54, una Ford Ranger, se vendió por 13 millones.

Lancha blanca y roja sobre un remolque en un almacén con un logotipo que dice vehículo recuperado del delito
Sabastaron lanchas

El automóvil de mayor valor de la jornada fue el lote 8, un Audi A6, adjudicado en 29 millones de pesos. En el otro extremo, el lote 110, un Citroën C4, se vendió por 3,5 millones.

En el rubro motocicletas, una Honda Tornado se adjudicó por 6,1 millones de pesos, la cifra más alta de esa categoría, mientras que una Guerrero 110 fue la más económica, con un precio de 650.000 pesos. Entre las bicicletas, el lote 116, una Vairo, alcanzó los 610.000 pesos, y el lote 121, una Move, se vendió por 240.000 pesos.

El gobernador estuvo en la subasta

El evento fue inaugurado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó la confianza de los presentes en el Estado provincial. “En la invencible provincia de Santa Fe, la impunidad se acabó. Esta es una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad”, afirmó.

Remataron bienes de lujo incautados al delito en Santa Fe
Pullaro estuvo presente en el remate de los bienes

El gobernador señaló que los resultados del remate, récord en recaudación, inscriptos y lotes subastados, reafirman el Plan de Seguridad provincial. “Vamos a seguir avanzando contra quienes cometen delitos. Estas subastas son un mensaje muy fuerte de la lucha que lleva adelante el Estado santafesino contra el crimen organizado”, concluyó.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó los resultados de la sexta subasta de la gestión y señaló que reflejan “la consolidación de una política pública”, además de la confianza de quienes participan “para hacer negocios”.

Máquina arcade negra con dos palancas rojas, botones, pantalla apagada con el número uno y sello de bienes recuperados del delito
Subastaron por primera vez arcades

Figueroa Escauriza explicó el origen de los bienes rematados: “Vehículos y propiedades de la corrupción, del narcotráfico, de motochorros, del juego clandestino, como los arcades”. Y agregó: “Los vendemos para demostrar que al delito no hay que darle un centímetro; no podemos dejar que tengan impunidad”.

En las cinco subastas anteriores se habían recaudado más de 5.051 millones de pesos. Esos recursos permitieron devolver fondos a la comunidad, reparar a víctimas de delitos, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La Aprad es el organismo provincial que administra bienes y efectos secuestrados o alcanzados por otras medidas dispuestas en causas judiciales por delitos o contravenciones. Su objetivo es darles una utilidad social. Entre los bienes que gestiona hay vehículos, equipos informáticos, teléfonos y joyas.

Parte frontal de una camioneta azul con una placa con el texto de bienes decomisados de APRAD y una etiqueta gráfica al pie
Como suele pasar, hubo subasta de autos y camionetas de lujo

Los vehículos pueden asignarse a la Policía, a institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado provincial. También pueden subastarse o compactarse, según el caso. Otros bienes, en cambio, se entregan directamente a entidades de beneficencia.

Temas Relacionados

Santa Fesubastabienes incautadosnarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron al papá de Agostina Páez en Santiago del Estero: lo acusan de robar $ 1.500.000 en Las Termas de Río Hondo

El empresario y una mujer fueron aprehendidos tras una investigación por un hecho ocurrido en un comercio de materiales. La Policía secuestró efectivo, una camioneta y prendas

Detuvieron al papá de Agostina Páez en Santiago del Estero: lo acusan de robar $ 1.500.000 en Las Termas de Río Hondo

La Plata: violento asalto en la casa de un pediatra a metros de la Gobernación

Ocurrió este viernes en la calle 4, entre 51 y 53. al menos cuatro ladrones maniataron durante dos horas al médico, a su madre de 84 años y a una mujer que había llegado para una consulta junto a su hija de 10

La Plata: violento asalto en la casa de un pediatra a metros de la Gobernación

Recuperaron 135 cabezas de ganado que habían sido compradas con cheques sin fondos en Córdoba

Ocurrió en la localidad de Sinsacate. Los animales estaban valuados en 165 millones de pesos y fueron recuperados tras un operativo conjunto entre la Policía de Santa Fe y la cordobesa

Recuperaron 135 cabezas de ganado que habían sido compradas con cheques sin fondos en Córdoba

Un nene de 5 años murió atropellado en Mendoza tras caerse de la caja de la camioneta de su padre

El hecho ocurrió dentro de una chacra mientras el padre del menor conducía marcha atrás. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte

Un nene de 5 años murió atropellado en Mendoza tras caerse de la caja de la camioneta de su padre

Condenaron a perpetua a los asesinos del abuelo que recibió un disparo para proteger a sus nietas en La Matanza

Benito Cabrera recibió un tiro fatal al cubrir a una bebé de cuatro meses y a su hermana, que viajaban en el asiento trasero del auto familiar. Horas más tarde, los acusados fueron detenidos por otro intento de robo en La Tablada

Condenaron a perpetua a los asesinos del abuelo que recibió un disparo para proteger a sus nietas en La Matanza

DEPORTES

El entrenador del Chelsea confirmó que Emiliano Dibu Martínez fue trasladado al hospital tras chocar la cabeza con un rival

El entrenador del Chelsea confirmó que Emiliano Dibu Martínez fue trasladado al hospital tras chocar la cabeza con un rival

Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras chocar con un rival

El penal a los 23 segundos del partido entre Quilmes y Atlético Rafaela que es uno de los más rápidos del fútbol argentino

“Le pido disculpas a mi novia porque esas cosas no se hacen”: la particular declaración de la promesa de Boca Juniors Leo Flores tras una controversia

“¿A quién querés que ponga, a mi vieja?”: el tenso cruce de Omar De Felippe con un periodista tras la derrota ante Boca

TELESHOW

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

Hace 75 años nacía la televisión argentina y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

INFOBAE AMÉRICA

"El ciclón me llevó el techo completo", dice anciano cubano abandonado a su suerte tras un desastre natural

"El ciclón me llevó el techo completo", dice anciano cubano abandonado a su suerte tras un desastre natural

Sector turístico de Costa Rica presiona por aprobación de ley eléctrica y advierte sobre impacto en inversiones y empleo

La Policía dominicana busca a cuatro sospechosos por el asesinato de un taxista en Santo Domingo Este

“La reducción de homicidios en El Salvador es la más extrema de la historia”: Nayib Bukele destaca su plan de seguridad

Costa Rica se prepara para el Viernes Negro y la Navidad: estas son las 10 recomendaciones para evitar gastos innecesarios y compras engañosas