Desde una casa a lanchas y arcades: los bienes de lujo incautados al delito que se subastaron en Santa Fe

El evento se realizó ayer en Santa Fe

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El Gobierno de la provincia de Santa Fe recaudó más de $1.645 millones en la subasta de 224 bienes incautados al delito, entre los que se destacaron una casa ubicada en la ciudad de Rosario, algunas lanchas, arcades y autos de lujo.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, el remate -el sexto en la historia- se desarrolló ayer viernes en la Estación Belgrano, en la capital provincial, y convocó a casi 9.000 inscriptos, otra marca para este tipo de subastas provinciales.

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Los asistentes pujaron por 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, el inmueble y diez máquinas arcade retro para restaurar, incorporadas por primera vez al listado de bienes a rematar.

La casa subastada

Lanchas, arcades y los lotes más disputados

Las dos embarcaciones puestas a la venta generaron fuerte interés entre los participantes. La Bermuda Sport 200 se vendió por 20 millones de pesos, mientras que la Kaisser R 540 alcanzó los 18 millones.

La otra novedad de la jornada fueron las diez máquinas arcade retro, que salieron a remate con una base de 20.000 pesos cada una. La más cara se adjudicó por 300.000 pesos y la más económica, por 130.000.

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El inmueble ubicado en Rosario terminó siendo el lote de mayor valor de toda la subasta, con una venta final de $76 millones. En el otro extremo de la escala se ubicó la máquina arcade de 130.000 pesos, el lote más barato de los 224 ofrecidos.

Hubo más de 9000 inscriptos

La subasta de bienes incautados en Santa Fe es un mecanismo que el gobierno provincial utiliza para vender autos, motos, lanchas e inmuebles secuestrados en causas judiciales vinculadas al narcotráfico, el juego clandestino y otros delitos. Lo recaudado se destinará a reparar víctimas, financiar instituciones sociales y sostener el organismo encargado de administrar esos bienes.

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Entre los automóviles, el lote 2, una camioneta Toyota Hilux, alcanzó los 45 millones de pesos, el valor más alto entre las pickups que se subastaron. El lote 54, una Ford Ranger, se vendió por 13 millones.

Sabastaron lanchas

El automóvil de mayor valor de la jornada fue el lote 8, un Audi A6, adjudicado en 29 millones de pesos. En el otro extremo, el lote 110, un Citroën C4, se vendió por 3,5 millones.

En el rubro motocicletas, una Honda Tornado se adjudicó por 6,1 millones de pesos, la cifra más alta de esa categoría, mientras que una Guerrero 110 fue la más económica, con un precio de 650.000 pesos. Entre las bicicletas, el lote 116, una Vairo, alcanzó los 610.000 pesos, y el lote 121, una Move, se vendió por 240.000 pesos.

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El gobernador estuvo en la subasta

El evento fue inaugurado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó la confianza de los presentes en el Estado provincial. “En la invencible provincia de Santa Fe, la impunidad se acabó. Esta es una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad”, afirmó.

Pullaro estuvo presente en el remate de los bienes

El gobernador señaló que los resultados del remate, récord en recaudación, inscriptos y lotes subastados, reafirman el Plan de Seguridad provincial. “Vamos a seguir avanzando contra quienes cometen delitos. Estas subastas son un mensaje muy fuerte de la lucha que lleva adelante el Estado santafesino contra el crimen organizado”, concluyó.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó los resultados de la sexta subasta de la gestión y señaló que reflejan “la consolidación de una política pública”, además de la confianza de quienes participan “para hacer negocios”.

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Subastaron por primera vez arcades

Figueroa Escauriza explicó el origen de los bienes rematados: “Vehículos y propiedades de la corrupción, del narcotráfico, de motochorros, del juego clandestino, como los arcades”. Y agregó: “Los vendemos para demostrar que al delito no hay que darle un centímetro; no podemos dejar que tengan impunidad”.

En las cinco subastas anteriores se habían recaudado más de 5.051 millones de pesos. Esos recursos permitieron devolver fondos a la comunidad, reparar a víctimas de delitos, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La Aprad es el organismo provincial que administra bienes y efectos secuestrados o alcanzados por otras medidas dispuestas en causas judiciales por delitos o contravenciones. Su objetivo es darles una utilidad social. Entre los bienes que gestiona hay vehículos, equipos informáticos, teléfonos y joyas.

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Como suele pasar, hubo subasta de autos y camionetas de lujo

Los vehículos pueden asignarse a la Policía, a institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado provincial. También pueden subastarse o compactarse, según el caso. Otros bienes, en cambio, se entregan directamente a entidades de beneficencia.