Escándalo en un partido amateur: agredieron a los árbitros, se los llevaron en un móvil policial y dos patrulleros chocaron mientras escapaban de los hinchas

La policía tuvo que accionar para rescatar a los árbitros (Video: @diariotag)

El partido entre el Club Municipal La Leonesa de Chaco y el Club 1° de Mayo de Formosa, disputado por el Torneo Regional Federal Amateur, terminó en un escándalo que dejó escenas violentas alrededor de la cancha e, incluso, fuera del predio del equipo chaqueño.

Luego de que increparan a los árbitros, la Policía evacuó del lugar a la terna en una patrulla. Hinchas, jugadores y dirigentes del conjunto local los persiguieron, como si fuera una cacería: siguieron con las agresiones durante la persecución y provocaron que dos móviles chocaran entre sí.

El encuentro concluyó 1-0 a favor del visitante. Fue la ida de la tercera ronda del campeonato de la región Litoral Norte, una etapa que se juega a eliminación directa. Tras esta fase, los cuatro mejores equipos de todas las regiones del país consiguen un boleto para sumarse al Federal A. Luego del pitazo final, los chaqueños fueron a reclamarle al juez principal, Nicolás Matías Sosa, y a sus asistentes: aseguraban que algunas decisiones durante el segundo tiempo habían condicionado el resultado.

Cuando la situación empezó a descontrolarse, intervinieron los primeros agentes de la Policía de Chaco para resguardar la integridad de los referís. Los videos que filmaron los testigos dejaron registro de que la fuerza provincial disuadió a los violentos con disparos, en medio del tumulto que se había armado fuera de la cancha.

Atacaron a los árbitros en un partido del Torneo Regional Federal Amateur (Fotos gentileza: @deportivo_municipal_laleonesa)

Una de las personas que reclama más fervientemente a los jueces -y que se ve en las imágenes captadas- pide que no se le paguen todos los honorarios a los árbitros, ante su presunta polémica actuación. El diario Tag de Chaco publicó que el hombre en cuestión sería José Ramón Carbajal, presidente del Club Municipal La Leonesa.

“¿Cuál es el auto en el que andan ellos? Que no se mueva el auto en el que andan ellos. Esa es mi orden”, dice además la misma persona, tal como puede verse en los videos que acompañan este artículo. En efecto, el vehículo de los autos no pudo abandonar el predio: los tuvo que evacuar la policía en un móvil para evitar un inminente linchamiento, mientras la tensión crecía a cada minuto. Además del árbitro Sosa, a la terna la completaron Nicolás Rodríguez y Andrea Johana Núñez, los asistentes, y Javier Raúl Cabrera como cuarto.

El Club Municipal La Leonesa, de Chaco, perdió ante el Club 1° de Mayo, de Formosa, por el Torneo Regional Federal Amateur

De esta manera, todo parecía indicar que la terna había quedado a resguardo. Sin embargo, en el Club Municipal La Leonesa persistía la bronca, y por eso salieron a perseguir a los patrulleros entre hinchas y dirigentes, e incluso se habría sumado algún jugador.

Cuando los alcanzaron, desde el interior de los autos y las cajas de las camionetas, los violentos que salieron a cazar a los árbitros arrojaron botellas, piedras y otros objetos contundentes contra las patrullas.

Las maniobras evasivas que ensayaron los vehículos policiales para escapar de los agresores terminaron en un choque entre los móviles identificados como N-122 y PE-105, según precisó diario Tag. A pesar de la peligrosidad de la secuencia, no hubo heridos de gravedad.

Finalmente, los árbitros lograron llegar a la Comisaría General Vedia, donde hicieron la denuncia contra las autoridades del club chaqueño. Hasta ahora no hubo ningún comunicado oficial acerca de los hechos de violencia. El partido de vuelta para definir quién avanza a la cuarta ronda -una suerte de cuartos de final- debería disputarse la semana que viene, aunque de momento no hay fecha ni horario confirmado.

Capturaron a un policía por golpear a un joven con síndrome de Down

Policías golpearon y detuvieron a Emanuel Agudo, un joven con síndrome de down en Chaco

El policía Rubén Maximiliano Ponce se encontraba en calidad de prófugo, dado que el pasado lunes no concurrió al juicio por el caso de Emanuel Agudo, un joven con Síndrome de Down que fue golpeado y detenido. Tras la captura del oficial, se estima que el lunes se enfrentará a la Justicia. Sin embargo, su abogada renunció y aún no tiene quién lo represente. En la causa, hay otros dos policías involucrados.

El pasado 8 de abril, Agudo salió del gimnasio e iba caminando a su casa cuando, a poco de llegar, fue sorprendido por tres efectivos pertenecientes a la Policía de Chaco. Tras golpearlo, lo subieron al patrullero y detuvieron. Vecinos fueron testigos del hecho y su propia familia intentó evitar la situación, pero no lo lograron y ahora buscan que se haga justicia debido a que el joven quedó con secuelas.