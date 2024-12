Néstor Ortigoza pidió la tenencia de sus hijos y su ex denuncia que debe la cuota alimentaria

Néstor Ortigoza solicitó una audiencia para pedir la tenencia de los hijos que tiene con Lucila Cassiau

La causa por violencia de género contra Néstor Ortigoza sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: el dirigente de San Lorenzo solicitó la tenencia de sus dos hijos, mientras su ex pareja, Lucila Cassiau, denuncia que no lleva a los menores al colegio y que le debe la cuota alimentaria desde que comenzó el conflicto entre ellos.

El pedido de audiencia para discutir la solicitud del futbolista fue notificado al equipo de abogados que representan a la mujer, liderado por Roberto Herrera, este miércoles. Además de intentar el cambio del cuidado personal de los niños en común, Ortigoza también reclama volver a la vivienda que compartía toda la familia antes de que se efectuara la denuncia en su contra.

En esa casa actualmente vive Cassiau con el más chico de sus hijos, mientras que el mayor se encuentra a cuidado del exjugador desde mitad de año. Sin embargo, según pudo saber Infobae, en los 95 días hábiles del calendario escolar que el niño más grande compartió con Ortigoza, faltó 54 al colegio. Y en este dato se basan los representantes de la denunciante para discutir la solicitud.

Néstor Ortigoza

Además, la ex pareja del vocal de San Lorenzo reforzó su reclamo por la deuda de más de un millón y medio de pesos que tiene con ella. Una parte de la cifra corresponde al monto que dispusieron las autoridades para que se garanticen los alimentos básicos de los menores -que el ex jugador aún no abonó, según aseguraron fuentes judiciales- mientras que lo restante es de la cobertura médica de los niños, cuya cuota Ortigoza dejó de pagar.

Frente a este escenario, las abogadas Verónica Hillmann y Sandra Becerra, a cargo de la representación civil de Cassiau, habían denunciado el incumplimiento económico del vocal del Ciclón y pidieron una medida cautelar para que se le prohíba la salida del país.

La denuncia de Ortigoza contra el local que vendía su ropa

La semana pasada el dirigente volvió a quedar envuelto en un nuevo escándalo. Fue en un reconocido local de Villa Crespo dedicado a la venta de camisetas de fútbol, a donde se presentó con una orden judicial para reclamar por varias prendas de él que estaban a la venta. Sin embargo, su arribo provocó malestar en el negocio y generó una tensa situación que incluyó gritos e insultos.

El dirigente de San Lorenzo protagonizó un tenso momento en un local de camisetas cuando fue a reclamar por ropa de él que estaba a la venta

Según supo Infobae, el ex jugador se presentó el jueves pasado en Malabia al 600, donde funciona “Camisetas Nani”, luego de formalizar una denuncia ante la Justicia por la sustracción de su ropa deportiva tras la separación de Lucila Cassiau, su ex pareja. Lo hizo acompañado de un grupo de agentes porteños de la Comisaría Vecinal 15B y una orden de allanamiento emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10.

“Llegó con el hermano, la abogada y 10 policías. Estaba con actitud prepotente y fue a pedir por su ropa de entrenamiento”, describió a este medio una testigo del hecho, quien indicó que rápidamente empezó el procedimiento policial en el que se revisó toda la mercadería del comercio. Mientras se desarrollaba el operativo, el futbolista se encontraba al lado de un mostrador y con lentes negros a la espera de su finalización.

Ante esta situación, los empleados del local se enfurecieron y apuntaron contra Ortigoza. Le expresaron su enojo por el episodio y comenzaron a insultarlo: “Le empezaron a decir golpeador, le empezaron a gritar de todo”, dijo una persona que presenció el momento. Una parte de la secuencia quedó registrada en un video en el que se ve al encargado del lugar, conocido como Nani, furioso con el vocal del Ciclón.

En el operativo, los agentes secuestraron una computadora y más de una docena de prendas, entre conjuntos deportivos, camisetas, pantalones, camperas y botines, en su mayoría de San Lorenzo y el seleccionado de Paraguay. No obstante, fuentes policiales indicaron que el juzgado no tomó medidas para con el encargado del local, dado que la ropa y los calzados reclamados por Ortigoza habrían sido adquiridos por comerciante del negocio allanado a partir de la venta de un tercero.