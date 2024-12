La Matanza: el insólito robo a alta velocidad de una moto de 50 mil dólares transmitido en vivo por Instagram

El robo de la BMW transmitido en vivo por Instagram

El 30 de octubre pasado, desde una cámara Go Pro en su casco, un joven a bordo de una moto de altísima cilindrada transmitió en vivo por Instagram desde La Matanza una secuencia caliente, con el ronroneo de su motor a máxima potencia. La moto en cuestión era una BMW modelo S1000RR valuada en, más o menos, 50 mil dólares en el mercado online de usados. El hombre no corría por gusto: dos motochorros lo perseguían con una Honda Tornado 250 para quitarle su vehículo. Jamás podrían hacerlo, con su motor ampliamente superado. Pero la cilindrada no iba a ser un problema. En plena carrera, comenzaron a disparar.

La marcha de la BMW frenó; una de las balas impactó en la moto, lo que llevó a que perdiera su líquido refrigerante. Así, conductor y moto, cayeron al piso en la esquina de 2 de Abril y Achupallas, en González Catán. Uno de los hampones corrió para interceptar al conductor y llevarse la BMW, que pesa casi 200 kilos. Insólitamente, la levantó. Intentó arrancarla. No pudo llevársela. El desperfecto mecánico era el mismo. Entonces, escaparon en la Honda Tornado.

La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense comenzó una investigación de oficio al conocer las imágenes, a cargo del fiscal Fernando Garate. En las últimas horas, detuvieron por el hecho a dos sospechosos, de 19 y 20 años respectivamente, acusados de los delitos de tentativa de robo y tentativa de homicidio.

Ambos usaron cascos en el ataque. Sin embargo, hubo una pista o dos, gracias a la Go Pro que nunca dejó de filmar.

Los dos hampones detenidos

La víctima, al comienzo, había sido un poco renuente cuando la DDI llegó hasta él, se negaba a hacer la denuncia ante una causa que ya había comenzado de oficio. Dejó, sin embargo, que periten su moto: el plomo 9 milímetros disparado por uno de los delincuentes estaba ahí.

Así, comenzaron las tareas de campo, con seguimientos de cámaras y datos de calle que llevaron a cruces en redes sociales. Las pistas que encontraron lo detectives en el video fueron esenciales para cerrar el rastro. En los allanamientos, a uno de los sospechosos se le encontró la zapatilla Nike Dunk que llevó el día del robo y que fue tomada por la cámara de la víctima.

La Go Pro del casco, tal vez sin quererlo, realizó un plano directo de la cara de uno de los asaltantes, que tomó sus ojos y sus cejas en detalle.

El match, al momento del arresto, fue evidente.

El hombre del casco y los ojos de uno de los detenidos