Balearon a un joven que volvía de trabajar y su estado es muy grave: “Solo nos queda rezar”

Dispararon a un joven en Lomas del Mirador (Video: El 1)

Con un disparo por la espalda, cuatro delincuentes hirieron gravemente a un joven que volvía a su casa en Lomas del Mirador, partido de la Matanza, el pasado viernes por la tarde. El violento episodio se originó cuando los agresores atacaron a la víctima con intenciones de robarle la moto en la que se movilizaba, pero al intentar escapar, uno de ellos le disparó.

El joven llegaba a su domicilio alrededor de las 19.30 del viernes 29, cuando detectó que cuatro personas a bordo de dos motos lo estaban persiguiendo e intentó evitar un posible asalto, por lo que decidió subir a la vereda y continuar el recorrido hasta la esquina de Av. San Martín y Gascón, según informó Diario Conurbano.

En las imágenes que trascendieron, se puede observar como dos de los delincuentes se bajaron de la moto y comenzaron a perseguirlo a punta de pistola. Solo uno de ellos disparó contra la víctima y lo alcanzó con un proyectil que impactó en la espalda. El joven cayó herido y los delincuentes se dieron a la fuga.

La secuencia quedó grabada en la cámara de seguridad de un vecino del barrio, que junto a otros, socorrió al joven y dio aviso a emergencias. El registro de las cámaras fue entregado a la policía para poder dar con los agresores, dado que hasta el momento no hay aprehendidos. Según relataron los testigos, la ambulancia habría tardado más de media hora en llegar y las autoridades policiales que se presentaron en el lugar no dejaron que fuera trasladado en un vehículo particular.

“Está en estado crítico, solo nos queda rezar”, escribió un familiar del joven a través de la red social Facebook. En tanto, los vecinos adelantaron que el viernes 6 de diciembre, a las 19 horas, se reunirán en las inmediaciones de Avenida de Mayo y Rivadavia, para llevar a cabo una marcha en reclamo por más seguridad, ya que manifestaron que ese tipo de episodios de delincuencia se vive todos los días.

Un día antes de que este suceso ocurriera, una mujer quedó gravemente herida tras ser arrastrada por ladrones que quisieron robarle la cartera en la intersección de las calles Fleming y Bariloche. El hecho sucedió en la localidad de Merlo, pero tomó relevancia en las últimas horas, luego de que una amiga contará lo sucedido y compartiera imágenes a través de la red social Facebook.

Se trata de Claudia Berardo, una empleada municipal de 50 años que circulaba en bicicleta el jueves 28, cerda de las 14:30 horas. La difusora del caso, Verónica, brindó detalles de lo ocurrido: “Ella venía en bicicleta, a una cuadra de su casa, y apareció una moto grande”. “Le arrebataron la mochila que llevaba en el canasto. Eso no fue todo. Como la llevaba atada en su mano, la tiraron de la bici y la arrastraron dos cuadras y media hasta que se pudo soltar”.

A pesar de las lesiones sufridas, Berardo se encuentra “fuera de peligro” y permanece “en observación” en el hospital Héroes de Malvinas, según las fuentes consultadas por Infobae. La publicación en redes sociales incluyó imágenes que muestran el estado de la víctima tras el ataque, donde se puede ver su rostro lastimado y cubierto de gasas, así como sus brazos y manos. Verónica añadió que la ambulancia llegó rápido, pero la mujer ya “estaba casi inconsciente, con cortes en la cara, la frente y la cabeza, toda quemada por la tierra de la calle”.

“Cuando la vio la médica, pensó que estaba muerta, pero gracias a Dios, hoy la puede contar. Después de tres días internada, ya pudo abrir sus ojos”, sostuvo sobre el grave estado en el que quedó la víctima. “Ella pide, por favor, que si alguien vio algo se acerque a la Comisaría 3ª de Parque San Martín. Por favor”, concluyó la mujer. El caso se encuentra en manos del fiscal Mario Ferrario, titular de la UFI N°3 de Morón.