“Inclinación a la pedofilia y trastorno de preferencias sexuales”: qué reveló la pericia psicológica a los hermanos Kiczka

Sebastián y Germán Kiczka

A pocas semanas de confirmarse las prisiones preventivas para Germán y Sebastián Kiczka por la causa que pesa contra ellos por consumo y distribución de material de abuso sexual infantil; se dieron a conocer los resultados de las pericias psicológicas. Los datos son relevantes en la investigación y complican la situación judicial de los acusados.

La causa inició con un allanamiento realizado en la casa del padre de Kiczka, donde se detectó material pornográfico que involucra a menores. En total, se identificaron 600 archivos en diversos dispositivos electrónicos con contenido de pedofilia, zoofilia con niños y adolescentes, e incesto

En octubre, los detenidos fueron sometidos a pericias psicológicas para incorporar al expediente de la causa. El resultado determinó datos fundamentales dado que dan cuenta de la personalidad de cada uno de ellos. De hecho, los profesionales definieron rasgos psicopáticos en el ex diputado y personalidad neurótica en su hermano.

La Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) de Misiones estuvo a cargo del informe psicológico realizado a Germán y Sebastián Kiczka. El mismo había sido solicitado por el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo de Miguel Ángel Faría para ser incorporado en la causa.

Los resultados fueron estremecedores. En el caso del ex funcionario, se indicó que posee “rasgos de personalidad psicopáticos, narcisistas”. Además, se remarcó que tiene una “inclinación hacia la pedofilia”, informó el medio local El Territorio.

El ex diputado Germán Kiczka, acusado de pedofilia, recibió la visita de sus familiares en la cárcel

Ante dichas características, se consideró que Germán Kiczka posee una actitud que lo impulsaron a mantener un “un patrón sistemático para captar y compartir contenido ilegal”.

En el caso de su hermano Sebastián, el informe psicológico reveló que “presenta una personalidad neurótica, con rasgos depresivos, paranoides y esquizotipicos”. Sumado a ello, se detalló que se detectaron “indicadores que sugieren un trastorno de las preferencias sexuales de tipo no exclusivo”.

Más allá de las entrevistas realizadas con profesionales vinculados a salud mental, en el expediente se incluye un análisis e investigación sobre el canal de YouTube llamado “La Magia del tío de Germán”. De acuerdo a lo informado, dicho medio era usado para atraer a menores de edad por medio de charlas basadas en intereses y temas de interés para los menores.

Momento en que fue detenido Sebastián Kiczka

De hecho, al analizar los videos publicados en el canal, los profesionales advirtieron que se presentan conductas infantilizadas en uno de los capítulos. Al respecto, se detalló que en distintas escenas se usa un oso de peluche para captar la atención de los niños a partir de distintas representaciones.

Germán Kiczka permanece detenido en la Unidad Penal de Cerro Azul luego de reconocer que consumía y descargaba pornografía. Sin embargo, en su ampliación de indagatoria negó que el contenido haya estado vinculado con menores de edad.

Tras algunos días prófugo, el ex diputado fue detenido en la localidad de Loreto. Si bien contaba con pedido de captura internacional dado que se especulaba que podría fugarse a España, Paraguay o Brasil; lo cierto es que estaba en Corrientes. Ante dicha situación, el funcionario reafirmó en la indagatoria que se encontraba en un retiro espiritual y no en condición de prófugo. Sin embargo, no respondió todas las preguntas del magistrado.

Sebastián Kiczka también fue acusado de abuso sexual simple y corrupción de menores

En un fallo reciente, la Justicia de Misiones confirmó las prisiones preventivas para Germán y Sebastián Kiczka. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de Misiones, que rechazó la apelación presentada por la defensa de los acusados.

Allanamiento en la casa del diputado de Misiones Germán Kiczka

La investigación reveló que los hermanos Kiczka habrían facilitado alrededor de 913 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil a personas no identificadas. Este material involucraba a niños y niñas de muy corta edad, lo que agravó la situación legal de los acusados.

Además, la fiscal Silvia María Barronis amplió la imputación contra Sebastián Kiczka, acusándolo también de abuso sexual simple y corrupción de menores. Esta nueva acusación surgió tras el testimonio de una menor que afirmó haber sido víctima de abuso por parte de Sebastián cuando tenía 13 años.

El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado N°4 de Apóstoles, cuyo titular, Miguel Faria, había dictado la prisión preventiva para los hermanos el pasado 20 de septiembre. La decisión fue ratificada por los jueces José Alberto López y Marisa Ruth Dilaccio, quienes consideraron que existían suficientes elementos para mantener la medida cautelar.