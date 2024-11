Búsqueda de la menor desaparecida en Santa Cruz: encontraron la camioneta del padrastro en el límite con Bolivia

Nayelly Luján García Servin, la joven de 15 años desapareció en Santa Cruz

Luego de la desaparición de la adolescente Nayelly Luján García Servin (15) junto con su padrastro Juan Ignacio Esteban Apaza (32); la búsqueda se extendió no solo en el país sino también en los países limítrofes. En ese marco, la camioneta Ford EcoSport fue encontrada en el límite con Bolivia.

A partir de la denuncia radicada por parte de la madre de la menor, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad y detectaron que Nayelly subió a la camioneta de su padrastro el día de su desaparición. El vehículo, también fue observado días después en distintos controles de seguridad en las provincias de La Pampa y Córdoba.

Por tal motivo, la búsqueda se extendió de Pico Truncado a distintas regiones del país dado que una de las principales hipótesis consistía en que ambos habrían viajado a Salta, provincia de donde es oriundo el hombre; o bien, cruzado a Paraguay, país donde había vivido la adolescente.

Pese a las sospechas, este miércoles la camioneta blanca de Apaza fue encontrada abandonada en un depósito ubicado en el norte del país. Frente a dicha situación, los investigadores analizan dos posibles hechos.

Juan Ignacio Esteban Apaza, el sospechoso por la desaparición de Nayelly Luján García Servin en Santa Cruz

Por un lado, los investigadores sospechan que la adolescente y el hombre ingresaron caminando a Bolivia, o bien, que se trata de un engaño a las fuerzas de seguridad con el objetivo de escapar, informó La Opinión Austral.

Ante la intensa búsqueda, se mantiene el pedido de captura nacional e internacional por parte de la Interpool y además, se reforzaron los operativos realizados en las zonas limítrofes.

Cómo se produjo la desaparición de Nayelly

La adolescente desapareció el pasado 23 de octubre luego de que su mamá la dejara en el instituto de inglés donde tenía clases. Sin embargo cuando regresó a buscarla, las autoridades del establecimiento le confirmaron que nunca había ingresado.

De inmediato, la mujer radicó la denuncia y reveló que días atrás había descubierto que su hija adolescente mantenía una relación con su padrastro. Además, ya había intentado escapar de la casa que compartía con su madre y hermanos.

Tras la declaración de la madre, se revisaron las cámaras de seguridad de la zona donde desapareció Nayelly. En los videos se vio cómo una Ford EcoSport Blanca levantó a la adolescente por la puerta del instituto y se fue.

El modelo de la camioneta es el dato que utilizaron como puntapié en el Juzgado de Instrucción Penal Nº1 de Pico Truncado, a cargo de la causa, para encabezar y difundir la búsqueda. El caso comenzó a tomar mayor visibilidad cuando las autoridades revisaron las grabaciones de seguridad del área donde Nayelly fue vista por última vez.

En las imágenes, se observa cómo la joven sube al vehículo de Apaza ubicado frente al instituto y días después, se los ve pasando por puestos de control en La Pampa y Córdoba. Por tal motivo, la principal sospecha es que hayan elegido como destino Salta o Paraguay.

Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso se dedica a la venta de artículos electrónicos y que se ordenaron allanamientos en sus locales, donde secuestraron varios dispositivos y adquirieron la información que puede resultar útil para la causa. Para seguir de cerca los operativos, personal de la DDI de Caleta Olivia, viajó a Paraguay para tratar de encontrarlo.

Tras varios días sin tener conocimiento sobre su paradero, la mamá de la adolescente habló con la FM Las Heras 92.1 y reveló el duro momento que atraviesa “con los hijos menores que tiene en común con Apaza, hombre que conoce hace 11 años y fue su esposo por 7″.

“Es una realidad insoportable, solo quiero trabajar o que me permitan reabrir mi negocio para no sentir que les fallo a mis hijos. No he recibido apoyo en ningún aspecto, ni desde la localidad ni desde la provincia, y ya no sé a quién recurrir”, se lamentó.