Ituzaingó: en menos de un minuto, motochorros armados acorralaron a una mujer y le robaron su moto

Robo exprés en Ituzaingó: motochorros acorralaron a una mujer y se llevaron su moto y pertenencias

Una joven de 25 años fue víctima de un violento robo ayer a la tarde en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde dos motochorros armados la abordaron a plena luz del día y, a punta de pistola, le robaron su moto y otras pertenencias. El asalto fue grabado por un testigo, que sacó su teléfono celular a tiempo para registrar el hecho que luego se viralizó en redes sociales.

El nuevo episodio de inseguridad ocurrió este miércoles, minutos antes de las 18, en el cruce de General Mansilla y Juncal, a una cuadra de la plaza 20 de Febrero y a 200 metros de las vías del tren Sarmiento.

A pesar de ser una zona céntrica, altamente transitada y con varios comercios que todavía tenían sus persianas abiertas, los delincuentes no tuvieron reparo alguno a la hora de abordar a su víctima de turno.

La mujer fue acorralada en la esquina de Mansilla y Juncal por dos hombres que vestían ropa oscura y llevaban cascos puestos, y se movían en una moto de media cilindrada y color negro. Una vez que la sobrepasaron, le apagaron el motor de su moto, una Honda CB300F Twister color negro, y se la robaron. Pero no conformes con ello, también le sustrajeron algunas de sus pertenencias.

Según se observa en la filmación que obtuvo el testigo, el ladrón que viajaba en el asiento del acompañante descendió raudamente y apuntó a la joven que, producto del susto, atinó a retroceder sobre sus pasos y levantar las manos. “¡Tirate, tirate!”, le gritaba una y otra vez el asaltante que la apuntaba, pero ella desobedeció y continuó parada. No obstante, el delincuente se acercó a su posición y con una mano le extrajo el teléfono celular.

El momento en el que uno de los motochorros apunta con su arma a la víctima

“Me interceptaron en una zona súper transitada, a tres cuadras de la comisaría. El ladrón que iba de acompañante se abalanzó sobre mí, apagó la moto con la llave y me hizo frenar. Yo me quedé petrificada, porque cuando los vi tenían armas. Sigo sin poder creer lo que pasó, porque encima querían sacarme la mochila y yo me alejé, pero porque no alcancé a sacármela. Todo mientras me apuntaban”, explicó la víctima en diálogo con Primer Plano Online.

Los sospechosos escaparon a toda velocidad, y en contramano, por General Mansilla, en sentido a calle Santa Rosa.

Por su parte, la víctima confirmó que su moto no posee sistema de geolocalización.

En medio de la desesperación, un grupo de comensales que se encontraba en un restaurante ubicado en diagonal al lugar del robo intentó disuadir a los atacantes con gritos e insultos. Sin embargo, ese intento de auxilio a la víctima podría haber desencadenado una tragedia, debido a que uno de los motochorros apuntó su arma contra esas personas. “Había chicos, había gente mayor. La verdad, un minuto de terror”, aseguró.

Mediante sus redes sociales, la víctima pide ayuda para recuperar su vehículo, que se caracteriza por tener la horquilla de color dorado, asiento de color azul y las llantas de color negro con vivos en turquesa. “Me robaron en Ituzaingó hoy 13/11/2024, así se llevaron mi esfuerzo y mi laburo con total impunidad y en pleno centro con gente gritándoles. Esto. Tiene. Que. Parar.”, dice el posteo que la víctima subió a su cuenta de Instagram, junto a una imagen de la moto robada.

La víctima pide ayuda en redes sociales para recuperar su moto

Fuentes judiciales consultadas por Infobae precisaron que el hecho es investigado por la UFI N° 1 Descentralizada de Ituzaingó, del Departamento Judicial Morón y a cargo de la fiscal Gabriela Millán.