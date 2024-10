Hackearon un municipio de La Pampa y robaron 24 millones de pesos

Municipio de Colonia Barón (Crédito: Pampa Diario)

La Municipalidad de Colonia Barón, al noreste de la provincia de La Pampa, se convirtió en la víctima de un importante hackeo en el que se robaron $24 millones. La maniobra fue denunciada por la intendenta de la localidad, Mónica Stadler, junto a la tesorera local, quienes refirieron que se descubrieron cuatro transferencias a tres cuentas bancarias diferentes. Se trata del segundo caso en la región producido en los últimos días.

Según dio a conocer El Diario de La Pampa, las estafas ocurrieron entre el viernes pasado y este martes. Ante esta situación, con una denuncia encaminada, se procedió a bloquear las cuentas a las que fue destinado el dinero. Sin embargo, por el momento no se ha logrado hallar a los autores del hecho.

En tanto, la Fiscalía de Delitos Económicos, que está a cargo del fiscal Matías Juan, y la comisaría departamental de Colonia Barón se encuentran trabajando en el caso para averiguar qué fue lo que sucedió.

Pero esta no es la primera vez que ocurre una situación de estas características en la zona, ya que recientemente, ocurrió algo similar en el Municipio de Santa Isabel, ubicado a 292 kilómetros al oeste de Colonia Barón y a poco menos de 300 kilómetros de la capital de la provincia.

Allí, también se efectuó un intento de estafa, de acuerdo a la información publicada Pampa Diario. En esta oportunidad, se alcanzó a detectar una transferencia por 10 millones de pesos que no había sido autorizada por la Municipalidad. No obstante, la operación no llegó a concretarse.

Antecedentes

En abril pasado, ocurrió un caso parecido en la provincia de Santa Fe, precisamente en la localidad de San Agustín, ubicada a poco más de 30 kilómetros de la capital. En esta oportunidad, también fue el Municipio el que sufrió un importante robo de casi 20 millones de pesos. El dinero sustraído estaba destinado al pago de proveedores y salarios.

La fraudulenta maniobra fue descubierta luego de un fin de semana, cuando los funcionarios llegaron a la oficina para retomar las actividades administrativas. En ese momento, se percataron de que la cuenta bancaria de la Municipalidad había sido vaciada. De inmediato, al darse cuenta de que se trataba de un hackeo, las autoridades comunales realizaron la denuncia policial.

Exactamente, el intendente Cristian David Osta fue quien ingresó a las 6.15 al Home Banking correspondiente de la cuenta de la administración local y encontró que faltaba el dinero. Luego, al mirar los últimos movimientos, notó que hubo seis transferencias del 19 de abril. Cuatro de ellas pudieron realizarse y las dos restantes fueron rechazadas por el sistema.

De las cuatro operaciones, sustrajeron $4.900.000 de cada una. En total, a la comuna de San Agustín le robaron $19.600.000.