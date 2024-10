Brutal agresión contra docentes de una escuela de Córdoba: cuatro personas tuvieron que ser asistidas

La policía de Córdoba detuvo a tres personas por agredir a personal educativo

En un nuevo episodio de violencia a la salida de un colegio, un hecho lamentable hecho ocurrió en un colegio de la provincia de Córdoba, cuando tres personas, dos hombres y una mujer, atacaron a golpes a los docentes de la escuela Elena Amalia López Lallana del barrio Cooperativa La Unidad.

Los agresores -un joven de 22, una mujer de 38 y un hombre de 29 con antecedentes delictivos- familiares de un alumno de sexto grado, llegaron de manera prepotente al edificio ubicado en la calle Viel 1581 y comenzaron a golpear a los docentes que se encontraban allí.

Ante la situación vivida en horas de la tarde, mientras los alumnos se encontraban tomando clases, los docentes iniciaron un protocolo de seguridad y dieron aviso a la policía y a funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial. “El procedimiento se registró luego de que el operador de cámaras del 911 observara a los aprehendidos salir de dicha institución”, señalaron desde la Comisaría en donde se registró el llamado. Al llegar al lugar, personal policial pudo identificar a los agresores e inmediatamente detenerlos en la intersección de las calles Agustín Garzón y Lola Mora, a unas cuadras de la Avenida Circunvalación. El caso quedó en manos de la Justicia.

En declaraciones a medios locales, la Vicedirectora de la institución contó que todo comenzó con una discusión de varios estudiantes en las redes sociales que luego se trasladó a los pasillos de la escuela. Si bien, desde la institución intentaron reunirse con las personas en la Dirección, no lograron contenerlos, en especial a la mujer que “estaba muy alterada”. Esta última se dirigió por el pasillo y fue directamente a pegarle a uno de los profesores. En ese momento se desató la pelea.

El colegio donde ocurrió el ataque a los docentes

Debido al feroz ataque, un docente sufrió un corte en el labio superior lo que le ocasionó la rotura de una pieza dental y otra maestra recibió golpes en el cuerpo. Además, otras dos personas que pertenecen al Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICor), que atiende en forma sistemática las necesidades alimentarias de las infancias y adolescencias de menores recursos económicos, y contribuye a la inclusión y permanencia en el sistema educativo, también fueron víctimas de la violencia ejercida por parte de los detenidos.

La institución educativa “Escuela Elena Amalia Lopez Lallana” es un establecimiento educativo urbano de gestión pública ubicado en el Departamento de Capital de la Provincia de Córdoba. El colegio es de gestión estatal en la modalidad de educación común en el nivel primario.

Violencia hacia docentes

Imágenes de una escuela en Marcos Paz donde un grupo de madres agredió a una maestra, acusándola de maltratar a sus hijos.

Lo ocurrido en el barrio de la capital cordobesa, no escapa de las situaciones de inseguridad que sufren los docentes por parte de los padres de alumnos que asisten a los colegios. En los ataques por lo general no media el diálogo y todo finaliza con algún miembro del cuerpo docente agredido.

Semanas atrás, una profesora de inglés de la Escuela N° 17 “Maestras Argentinas” en Marcos Paz, fue víctima de un brutal ataque por parte de las mamás de varios de sus alumnos. El hecho se viralizó a través de redes sociales, con imágenes en las que aparecen varias madres que le tiraron del pelo a la maestra. Desde la superioridad numérica del grupo, la redujeron y tiraron al suelo, con golpes de puño y patadas. También recibió agresiones la directora de la institución.

“Los chicos no se tocan, ¿oíste? A mi hijo nadie lo maltrata”, se podía escuchar que le gritaba una de las agresoras, mientras continuaban agrediéndola. Las agresoras justificaron la agresión señalando: “A mi hijo nadie lo maltrata. Te voy a matar hija de p... Dijo que no sirven para una mierda”, agregó otra de las mujeres que la golpeó, segundos antes de tirarle el celular contra el piso y pisarlo. Otra de las madres que agredía respondió: “Se metió con Bautista y la tenemos grabada. ¿Por qué no hablas con la criatura la c... de tu madre? ´Negros de mierda´ le dice a los nenes”.

Por el hecho, los gremios docentes llevaron a cabo un paro en repudio a dicho acto que sufrió la docente, a quienes las madres acusaron de maltratar a los alumnos de sexto año, y todo quedó registrado en videos captados por testigos.