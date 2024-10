La mujer que mató a su novio en La Matanza quedó más complicada: declaró la joven que le despertó los celos homicidas

Asesinó a su novio tras una escena de celos

Cuando L.C. se cruzó por las calles de González Catán a Mariano Grinspun jamás imaginó la tragedia que se iba a desatar tan solo por saludarlo. Él caminaba de la mano junto a su novia, Natacha Palavecino, quien no se tomó bien que otra mujer lo mirara delante suyo, así que lo mató de una puñalada y a la joven la hirió con el mismo cuchillo.

L.C. se sentó en las últimas horas frente al fiscal Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, para contar en detalle todo lo que vivió en esa madrugada del lunes 21 de octubre. Su declaración complicó todavía más a Palavecino, quien hasta ahora está detenida e imputada por “homicidio agravado por el vínculo”.

La joven de 22 años ratificó el grueso de la declaración que había dado en la comisaría y ahora brindó precisiones que abren una nueva veta en la investigación. Según relató, la agresión comenzó contra ella. Contó que recibió una primera puntada cerca de la axila, cayó al suelo y la agresora se le abalanzó. Una vez que la sometió, le dio un segundo cuchillazo que la hirió en una mano.

Recién entonces intercedió en la pelea un hombre que estaba en el lugar circunstancialmente, quien de momento no está identificado. Sacó a Palavecino de encima de L.C. para evitar que siguiera intentando apuñalarla. “Si no se metía, me iba a matar”, le dijo la víctima al fiscal. Con esa declaración, todo indica que la detenida también enfrentará cargos por el intento de homicidio de la mujer que saludó a su novio, según pudo averiguar este medio.

Además, L.C. le reconoció al fiscal que conocía al fallecido, algo que no estaba claro hasta ahora. Fueron al colegio juntos, pero luego perdieron contacto. Su testimonio se complementará con declaraciones de este testigo clave y otros vecinos que presenciaron la escena.

Natacha Palavecino, detenida por la Policía Bonaerense

Por su parte, Palavecino se presentó junto a su defensa el martes ante el fiscal Arribas, aunque se negó a declarar.

En el comienzo de la investigación se descubrió que tenía antecedentes violentos. El fallecido ya la había denunciado por amenazas y lesiones. En julio pasado, la Justicia le había impuesto una restricción perimetral para que evitara cualquier contacto con Grinspun. Pero cumplidos los 30 días que duró esa medida, él eligió apostar por la relación y no volvió a renovar la orden de alejamiento.

Además, Palavecino ya había sido condenada en 2021 por “lesiones graves”. ¿La víctima? Otro hombre que era conocido de la agresora, a quien también apuñaló en el tórax. Por ese caso, le impusieron una pena de un año de prisión.

En paralelo, la autopsia confirmó que Grinspun murió producto de una única puntada en el pecho, que alcanzó para arrebatarle la vida antes de que pudiera ser atendido.

Mariano Grinspun, la víctima

La reconstrucción del crimen

La pareja estaba caminando en cercanías de la esquina de las calles Balboa y La Bastilla, en González Catán. El episodio violento estalló con la aparición de L.C. y el saludo a Grinspun.

La pelea comenzó entre ellas. Palavecino reaccionó y atacó a L.C. con un cuchillo tipo Tramontina que tenía escondido.

La furia de Palavecino, una vez que las separaron, se volcó contra Grinspun. Le grito “ahora te voy a matar” y le dio la puntada fatal en el pecho. Con la herida abierta, la discusión se extendió durante algunos minutos más. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se pudo ver que Grinspun cayó al suelo varias veces, visiblemente herido. Luego de caminar algunos metros, finalmente quedó tendido sobre una vereda y la detenida volvió a atacarlo, esta vez con sus manos.

Testigos de la escena llamaron al 911 y cuando la Policía Bonaerense llegó al lugar la presunta asesina seguía allí, cerca del cuerpo, “totalmente ofuscada y fuera de sí”, según consta en las actuaciones policiales del caso. También encontraron el arma homicida a unos 20 metros de la víctima. Natacha Palavecino quedó inmediatamente detenida.