San Rafael: hallaron el cadáver de un hombre debajo de un puente e investigan si es de un joven desaparecido

El hallazgo fue en la zona de Rama Caída. Investigan si se trata del joven desaparecido Franco Tapia (Crédito: El Sol)

Hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el distrito de Rama Caída, ubicado en el departamento San Rafael, en la provincia de Mendoza, El cadáver se encontraba debajo de un puente, según lo precisado por el Ministerio de Seguridad.

Una mujer residente en la zona fue quien alertó a las autoridades el domingo 20 de octubre, al indicar que sus nietas habían sido las primeras en detectar el cuerpo. A partir de un llamado al 911, personal de la Policía de Mendoza acudió al lugar y confirmó la presencia del cuerpo, que se encontraba en posición de cúbito dorsal con la cabeza orientada hacia el suroeste. La escena fue rápidamente resguardada por el equipo de Investigaciones y Policía Científica.

El hallazgo ha movilizado a las autoridades locales, quienes se encuentran trabajando para identificar la identidad del hombre fallecido. En este contexto, la fiscal Andrea Rossi se hizo cargo de la investigación y busca esclarecer las circunstancias del deceso. Entre las hipótesis que manejan los investigadores está la posibilidad de que los restos correspondan a Franco Javier Tapia Maldonado, un joven de 29 años que desapareció el pasado 7 de octubre.

El caso de Tapia ha estado rodeado de sospechas, ya que un testigo afirmó haber visto al joven el día de su desaparición. Este automóvil fue incautado por las autoridades el 11 de octubre en un domicilio de la zona, y su propietario fue detenido bajo la acusación de homicidio. Durante el procedimiento, un ex policía fue sorprendido lavando el vehículo, lo que ha llevado a la fiscalía a investigarlo, de acuerdo a lo consignado por MDZ. Una de las principales pistas hasta el momento es una muestra de sangre encontrada en el coche, aunque se espera la confirmación de los resultados de ADN para avanzar con más certezas.

La madre de Tapia, María del Carmen Maldonado, ha seguido la búsqueda de su hijo incansablemente. Maldonado declaró no conocer al detenido ni a los amigos de su hijo, lo que genera más interrogantes sobre las circunstancias que rodean el caso. La familia había reportado la desaparición de Franco luego de que este no regresara a casa el 7 de octubre, y los primeros días de búsqueda no arrojaron resultados.

Ahora, buscan confirmar la identidad del cuerpo sin vida hallado en Rama Caída.

El camionero que estaba desaparecido en Chile denunció haber sido secuestrado

El camionero desaparecido en Chile aseguró que estuvo secuestrado (Gentileza: Diario UNO)

Días atrás, tal como contó Infobae, Andrés Pasero, un camionero argentino de 34 años, fue hallado en la ciudad de Rancagua, Chile, luego de haber sido reportado como desaparecido. Dos días después de que se difundiera la noticia de su desaparición, Pasero afirmó haber sido víctima de un robo seguido de secuestro por parte de una banda criminal chilena.

La alarma se encendió el miércoles cuando sus familiares se dieron cuenta de que no respondía a los mensajes. Pasero había viajado a Chile por motivos laborales y había dejado de dar señales de vida. Esta situación también preocupó a la empresa para la que trabajaba, que informó que el camionero viajaba en un vehículo con matrícula argentina y una lona azul.

“No tenemos comunicación con él desde ayer martes a las 6 AM, se encontraba en Santiago de Chile”, indicaron los familiares como la última información precisa sobre su paradero. También señalaron que la ubicación satelital del camión había sido desactivada en la capital chilena, lo que aumentó la incertidumbre, y pidieron a la comunidad que, si alguien lo veía, se comunicara de inmediato.

Tras casi 48 horas sin novedades, Pasero pudo contactar a su familia y relatar lo sucedido. Según contó, fue secuestrado por una banda delictiva que lo mantuvo cautivo hasta llevarlo a la ciudad de Rancagua, a unos 40 kilómetros de donde fue interceptado.

“Lo saltaron en Rancagua, al sur de Chile, a unos 40 kilómetros de donde lo agarraron”, relató Noelia, la pareja de Pasero, quien agregó: “Hablé con él y me dijo que estaba muy asustado y que se quería volver a casa”. Afortunadamente, Noelia confirmó que, aunque asustado, el camionero estaba en buen estado de salud, aunque aún permanecía en territorio chileno. La madre de Pasero también expresó su alivio a través de su cuenta de Facebook: “Quiero agradecerle a Dios en especial y a las personas que estuvieron acompañándome en estos peores momentos. Ya apareció mi hijo”.

Antes de que se estableciera el contacto con Pasero, Noelia había informado a las autoridades que el último mensaje que recibió de él fue el jueves por la mañana, pero nunca obtuvo respuesta. En ese último mensaje, Pasero le decía: “Buen día, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me levanté con algo en la garganta. Está lloviendo acá a morir. Ahora me estoy yendo a descargar. Te amo”.