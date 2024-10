Sancionaron a una policía docente por ir a dar clases con su arma reglamentaria en Córdoba

La agente fue sancionada y se le retirará el arma reglamentaria (Policía de Córdoba)

Una agente de la Policía de Córdoba que también trabajaba como docente en la localidad de Villa María de Río Seco fue sancionada luego de que un alumno denunciara que había llevado su arma reglamentaria en el bolso. Luego de que se abriera una investigación sobre el caso, se confirmó que la mujer estaba de licencia en la fuerza.

El hecho se conoció este viernes después de que el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba diera a conocer la sanción aplicada a la suboficial por haber ingresado al aula armada. Por este motivo, establecieron como medida cautelar que se le retuviera el arma de fuego.

Luego de que las autoridades de la fuerza de seguridad investigaran el hecho, en el comunicado aclararon que la agente que fue sancionada tenía vigente una licencia anual. No obstante, no trascendió el motivo por el cual la también maestra había solicitado la autorización para pausar sus funciones en la institución.

De acuerdo a la información publicada por ElDoce.tv, la situación fue expuesta por uno de los alumnos de la docente, quien había reportado a la directiva escolar que la mujer había concurrido al establecimiento con un arma guardada en su bolso. De esta manera, se activó el protocolo en cuestión que permitió profundizar en los hechos.

El incidente ocurrió en una escuela de Villa María (Municipalidad de Córdoba)

Por el momento, se trata de un caso poco habitual tanto en la provincia, como en el resto del país. Sin embargo, en las últimas semanas fueron varias las denuncias que se realizaron por estudiantes que ingresaron armados a sus respectivas escuelas. El último de ellos se reportó el miércoles pasado en la Escuela Normal Superior Próspero Alemandri de la localidad bonaerense de Avellaneda.

Todo se desencadenó por una discusión entre dos estudiantes de segundo año, cuando uno de ellos sacó un cuchillo y lo presionó contra el cuello del otro. En uno de los videos difundidos en redes, de apenas 16 segundos, se observa cómo uno de los adolescentes amenaza al otro y lo rodea al otro con el brazo. Mientras tanto, los compañeros presencian la escena desde la puerta del aula, pero no intervienen.

En un segundo video el conflicto continúa con el atacante lanzando cuchillazos. El resto de los compañeros no reacciona y no se observa la presencia de adultos. El joven agredido, identificado como Alexander, no sufrió heridas. Su padre, Carlos, aseguró que realizó una denuncia policial ayer, tras conocer las imágenes.

La secuencia en la que uno de los menores agredió a su compañero con un cuchillo

“Yo me entero por medio de WhatsApp, que me mandan una foto de Facebook. A posterior vine acá al colegio a hablar con docentes y la directora. Me dijeron que iban a hacer un acta citando al padre. Yo pensé en ese momento que solamente era una agresión física, pero después me pasaron el video en donde se ve el cuchillo”, relató, en diálogo con Todo Noticias, en la puerta del establecimiento ubicado en Avenida Manuel Belgrano 355.

De acuerdo con el padre de la víctima, los hechos ocurrieron el viernes, pero recién tomó conocimiento a partir de la viralización: “Mi hijo me dijo que ningún profesor, ninguna preceptora se acercó a él. Estaban solos prácticamente”. Asimismo, apuntó que no era la primera vez que el alumno acusado agredía a uno de sus compañeros, ya que hubo padres que decidieron cambiar a los menores de colegio para preservar su seguridad.

En este sentido, el hombre explicó que su hijo no tenía problemas previos con el adolescente, debido a que no solía jugar con él o interactuar de forma seguida. “Hay actas en el colegio de ese mismo compañero. El colegio dice que van a tomar cartas en el asunto y van a citar al padre”, contó sin dar demasiados detalles sobre si se tomaría algún otro tipo de medida por lo ocurrido.