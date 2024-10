Mataron a la pareja de un pastor evangélico en Monte Grande y por el crimen detuvieron a uno de sus yernos

Mataron a la mujer de un pastor evangélico durante un robo en Monte Grande: una de las cámaras de seguridad del caso

Como cada domingo, el pastor evangélico Roberto Arakelien (73) salió de su casa de la localidad bonaerense de Monte Grande para ir hacia la iglesia en la que ofrece su guía y que queda a cuatro cuadras de distancia. Su pareja, Isabel Salazar (52), no se sentía bien y decidió no acompañarlo. No volvería a verla con vida. Fuentes del caso consultadas por Infobae dijeron que cuando el ministro de culto regresó a su propiedad una hora y media después, encontró la puerta abierta. La luz había sido cortada, pero el hombre llegó a distinguir el cadáver de su mujer: la habían matado y solo faltaban 50 mil pesos.

La investigación por el asesinato y el robo terminaría con uno de los yernos del pastor detenido por el crimen de Salazar, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

Un auto, prendas recién lavadas y las cámaras de seguridad fueron los elementos incriminatorios que culminaron con el arresto del sospechoso, identificado como A.M. y de 60 años; por parte de los investigadores de la DDI de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense, en una causa a cargo del fiscal Martín Devoto de la UFI N°1 de Esteban Echeverría.

El crimen ocurrió en la vivienda que el pastor Arakelien compartía con Salazar en la calle Capitán O. Cairo al 500, en la localidad de Monte Grande. Este domingo, el hombre salió de su casa a las 9.30 para asistir a su iglesia. Al regresar, cerca de las 11, encontró la puerta principal de su vivienda abierta y sin suministro eléctrico en el lugar.

El sospechoso detenido por el crimen

Por la falta de luz, las cámaras de seguridad del hogar dejaron de grabar, pero otras que había en esa zona registraron movimientos sospechosos y fueron cruciales para el arresto del sospechoso.

Según confiaron los investigadores, a las 10.20, o sea, 50 minutos después de que el pastor se fue de su casa, una camioneta Renault Kangoo blanca fue vista cerca de la iglesia de la que es guía, como para chequear dónde estaba Arakelien. “Quedó claro que el ahora viudo se encontraba junto a su congregación”, explicaron las fuentes.

La ropa que llevaba el sospechoso y que fue encontrada recién lavada en la casa del yerno de la víctima

Minutos después, esa misma Kangoo blanca fue captada cerca de la casa de la víctima. “Allí se ve como descendió un hombre de entre 50 y 65 años que, según los registros, sería quien cortó la electricidad del domicilio de Salazar”, ampliaron. Y agregaron: “Aproximadamente a las 10.41, ese sospechoso se retiró del lugar”.

La investigación llevó a los oficiales a la residencia de una de las cinco hijas del pastor, una mujer de 49 años que está casada con el ahora detenido y con quien tiene un hijo de 31. “Allí, los policías divisaron la camioneta Renault Kangoo vinculada al asesinato”, detallaron las fuentes del caso.

La camioneta Kangoo sospechosa

Tras el pedido del fiscal, los policías allanaron la propiedad de la hija del pastor. La Policía Científica confiscó la camioneta y ropa reciente lavada que coincidiría con las usadas por el sospechoso que cortó la luz en la casa de Salazar. También se incautaron 50 mil en efectivo, la misma cantidad robada del hogar de Arakelien, describieron los investigadores.

“El celular del sospechoso presentaba manchas de sangre, y se encontraron dos armas de fuego en el dormitorio matrimonial: una pistola Bersa calibre .380 y un revólver Smith & Wesson .38. También había dos cajas de 50 municiones”, agregaron.

Las armas secuestradas en la vivienda del detenido

Con todo esto, el fiscal Devoto dispuso la aprehensión de A.M., de 60 años y yerno político de la víctima, por el delito de “homicidio en ocasión de robo”. También ordenó la identificación de la hija y el nieto del pastor y que se disponga la autopsia al cuerpo de Salazar.