Liberaron a la mujer que fue detenida por atropellar y abandonar a un joven en silla de ruedas en La Plata

Atropelló a un hombre en sillas de ruedas y huyó (@Inforbanodiario)

Horas después de su detención, la Justicia ordenó liberar a la mujer que había sido detenida tras el accidente de tránsito en La Plata, en la que un joven de 34 años que se desplazaba en silla de ruedas resultó herido y debieron amputarle una pierna. Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae.

“No se presentaron las pruebas que corroboren que iba al mando del vehículo, que tiene a tres personas con la cédula azul; como tampoco las lesiones que sufrió la víctima durante el siniestro, ya que la gangrena que llevó a que le amputaran la pierna era una dolencia preexistente al accidente”, destacaron las fuentes consultadas por este medio por qué el juez de Garantías Federico Atencio resolvió dejar en libertad a la sospechosa.

La mujer sigue imputada en una causa que instruye María Antonieta Scarpino, de la UFI N°14 de La Plata, sin embargo, para la Justicia no había evidencias que sostuvieran la acusación sobre ella como para que quede en prisión.

“Liberaron a la mujer que manejaba la camioneta. Dicen que no hubo lesiones culposas. Yo no puedo creer que uno choque, abandone y no quede detenido”, manifestó Estefanía, la hermana de la víctima en diálogo con este medio tras conocer la decisión de la Justicia.

El caso se precipitó en las últimas horas, luego de que la Policía Bonaerense buscara a los responsables del hecho desde el domingo pasado, cuando Jonathan Ezequiel Barbe fue atropellado y abandonado en el lugar por el conductor imprudente.

El violento episodio tuvo lugar en el cruce de las calles 29 y 64 de la capital platense pasadas las 17, cuando una camioneta Ford Eco Sport de color blanco dobló y embistió desde atrás a la víctima, dejándolo tendido en el piso y huyendo de la escena.

Finalmente, después de realizar un relevamiento de las cámaras de seguridad tanto privadas como municipales, la Policía logró seguir la ruta de la camioneta buscada. Así, en las últimas horas, se consiguió detener a la sospechosa.

Se trata de Florencia Cheira Huallpa, oriunda de Melchor Romero, y pariente del titular del vehículo. En un principio, se creyó que su esposo también había sido apresado, pero las fuentes consultadas por este medio lo desmintieron. Sólo la mujer es sospechosa.

Los dos puntos principales en los que se basó el juez para no hacer lugar a la orden de detención están fundados en que la fiscalía no pudo probar que la sospechosa manejara al momento del siniestro: “Son tres personas las que tiene cédula azul de ese vehículo y no hay datos que la sindiquen a ella”, describieron las fuentes consultadas por este medio que tuvieron acceso al fallo del magistrado.

De igual manera, el juez Atencio consideró que la fiscal Scarpino no había aportado evidencias sobre las lesiones que Barbe sufrió durante el accidente.

Noticia en desarrollo