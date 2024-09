Detuvieron a dos policías de la Ciudad de Buenos Aires por cambiar a un preso a cambio de dinero

Los dos efectivos detenidos fueron apartados de sus cargos y puestos en estado pasivo

Dos agentes de la Policía de la Ciudad fueron detenidos luego de que fueran acusados de haber reemplazado a un preso por otro a cambio de dinero. El caso fue investigado por el Departamento de Desempeño Profesional y se decidió que los acusados fueron puestos en situación pasiva. A raíz del escándalo, ambos serían expulsados de la fuerza de seguridad.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando dos agentes que estaban a cargo del traslado de un detenido a la comisaría fue reemplazado por otra persona. El mismo había sido demorado por tenencia de drogas e iba a ser puesto a disposición de la Justicia para que le iniciaran una causa en su contra.

Aparentemente, la maniobra fue pactada a cambio de una gran suma de dinero. No obstante, al detectarse las irregularidades por parte de los dos oficiales, la Oficina de Transparencia del Ministerio de Seguridad porteño ordenó que ambos fueran puestos en situación pasiva.

Según las fuentes consultadas por Infobae, las autoridades comenzaron a evaluar la posibilidad de desvincularlos de la fuerza de seguridad. De la misma manera, confirmaron que el comisario y los dos subcomisarios de la seccional 7A fueron desplazados, ya que se trataban de los superiores de los detenidos.

Los agentes detenidos cumplían funciones en la seccional 7A (Captura de Google Maps)

El caso se desencadenó por un operativo realizado por la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), en el que se buscaba detener a un dealer que comercializaba estupefacientes en el barrio porteño de Flores. Luego de que el sujeto fuera detenido, los agentes de la seccional 7A estaban encargados de realizar el traslado y labrar un acta por infracción de la Ley N°27.737.

De acuerdo a la información publicada por Noticias Argentinas, el procedimiento transcurría sin ningún tipo de inconveniente, hasta que los efectivos del DIR notaron que la persona que se encontraba en la dependencia policial no era la misma que habían capturado momentos antes. Por este motivo, denunciaron al oficial primero, identificado como J.A.T, y al inspector R.H.P, por haber cambiado de presos.

La hipótesis principal apuntaría a que los familiares del dealer original habrían interceptado al patrullero antes de que llegara a la comisaría y le habrían ofrecido aproximadamente unos 20 mil dólares para que lo dejaran en libertad. Se cree que la estrategia impulsada por el círculo cercano del preso habría sido pensada para evitar que su situación judicial se complique.

En el intento de no levantar sospechas, la familia del detenido habría entregado a un hermano del sujeto en cuestión, debido a que ambos serían parecidos físicamente. No obstante, no se informó acerca de la situación procesal en la que se encontrarían el dealer y su hermano. Tampoco si el fugitivo volvió a ser detenido por las fuerzas de seguridad.

El momento en el que uno de los acusados se acerca al auto de la persona que intentaron pedirle una coima

En lo que va de la segunda mitad del año, este no fue el único caso que tuvo a integrantes de la policía porteña como el blanco de sospechas por presunta corrupción, ya que a mediados de agosto otros cuatro agentes fueron imputados por intentar sobornar a un conductor a cambio de no realizarle una multa de tránsito.

La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad de Parque Avellaneda y permitió que la fiscal Lorena San Marco, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 19, solicitara la detención de los acusados. Asimismo, los imputó por el delito de exacción legal y los excarceló con medidas restrictivas, entre ellas la suspensión para ejercer cargos públicos mientras dure el proceso judicial.

Después de que se difundiera el caso, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, repudió el hecho en sus redes sociales, al tiempo que aseguró: “Uno de los pilares de nuestra gestión es el respeto a la Policía de la Ciudad. En ese sentido, cuando recibimos una denuncia de algún oficial sospechado de un ilícito, somos los primeros en ponernos al frente judicializando el tema”.

“Así como defendemos permanentemente a los hombres y mujeres que cada día honran el uniforme, también somos implacables con aquellos que no lo hacen. A la Policía se la respeta, adentro y afuera de la institución”, completó el funcionario.