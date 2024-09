Video: increíble pelea a trompadas entre un policía bonaerense y un presunto delincuente en San Martín

Así fue la pelea entre el policía y el presunto delincuente

La localidad bonaerense de San Martín fue el escenario de una situación insólita: un policía de la Provincia se enfrentó en una pelea mano a mano con un presunto delincuente, que al parecer quería ingresar a un depósito judicial con la intención de robar. La escena fue filmada por un testigo y el video se viralizó rápidamente.

De acuerdo con medios locales, el enfrentamiento ocurrió el viernes por la noche en un inmueble ubicado en la calle Maipú, entre Eva Perón y España. El objetivo del delincuente, al parecer, era entrar para robar motos y autopartes. Fueron los vecinos los que alertaron al 911 sobre un grupo de delincuentes que intentaba forzar la entrada del predio.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el operativo rápidamente se convirtió en una situación absurda, en la que uno de los policías comenzó a pelearse a trompadas con el delincuente. “Dale, Dale”, se escucha a alguien gritar de fondo en el video que ilustra este artículo. En las imágenes se observa cómo ambos, oficial y sospechoso, se ponen frente a frente y empiezan a lanzar golpes de puño y patadas.

En el registro, además, se ve otra escena casi tan insólita como la pelea en sí misma. Mientras el agente se pelea mano a mano con el ladrón, otra oficial que participaba del procedimiento -con una escopeta en mano- increpa a los testigos y opta por no interferir. La persona que filma le exige a la policía que no se meta y la filma en primer plano. “A mí no me venga a apurar, tomatelás”, increpa la efectiva, mientras le exhibía su arma.

De fondo, se ve también a otro uniformado que amaga con intervenir en la pelea, pero únicamente observa mientras se lanzan golpes de puño. “Se pararon de manos y el policía no se va a dejar pegar”, comentó una fuente al medio local SMN Noticias.

Una de las policías que presenció la pelea

El video apenas dura 30 segundos. Por el momento se desconoce cómo fue el desenlace, sin embargo, las imágenes fueron suficientes para que la Fiscalía Número 1 de San Martín abriera una investigación, al igual que Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

Otro episodio violento con policías

Un episodio similar ocurrió en mayo de este año, cuando dos policías, cada uno con sus respectivos uniformes, protagonizaron una salvaje pelea en la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe, frente a la parada de taxis y un bicicletero.

Según se dio a conocer en aquel momento, uno de los efectivos abalanzó sobre otro a golpes. Su contrincante respondió y el primer agresor cayó al suelo, pero se levantó y continuó la pelea. El registro sigue. Su rival lo tomó del cuello y volvió a caer. En todo momento, una mujer policía intentó separarlos, sin éxito. Incluso, recibió algunos golpes. Luego de algunos minutos llegaron otros hombres que lograron distanciarlos.

De acuerdo a Rosario3, todo habría comenzado con una discusión y el motivo de la disputa se habría disparado por celo, debido a que los protagonistas fueron una mujer policía, su expareja y su actual pareja.

Según el medio local, la mujer de 27 años bajó de un colectivo que llegaba a Santa Fe desde Rosario, tras cumplir tareas policiales. Una vez en la terminal, intentó comunicarse telefónicamente con su novio, para encontrarse en ese sitio, según publicó Sol Play.

Sin embargo, en el mismo ómnibus viajaba la expareja de la mujer, otro efectivo policial. Una vez abajo del colectivo, los hombres se cruzaron y comenzaron a agredirse de forma verbal.

A pesar del pedido de la mujer que se retire del lugar y “deje de molestar”, según quedó expresado en el acta policial, el ex comenzó a golpear a la actual pareja de la mujer.

A raíz de la secuencia, en la que quedó envuelta, la joven recibió golpes en la parte superior de la boca y en la mano, razón por la cual realizó una denuncia por violencia de género.