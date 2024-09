Detuvieron a un joven que asesinó a puñaladas a un vecino: le robó y se acostó a dormir

El momento en el que fue detenido el único sospechoso (Gentileza: 0223)

Un joven de 23 años llamado Ezequiel Sebastián Orbes fue detenido por la Policía de Mar del Plata luego de haberse convertido en el principal sospechoso del crimen de su vecino de 45 años, Luis Aravena Ramos. Varios testigos lo ubicaron en el lugar de los hechos y ya se reunieron pruebas en su contra, más su estrategia -por el momento- fue negarse a declarar ante la Justicia.

El crimen ocurrió el miércoles pasado y fue descubierto cerca del mediodía, cuando la víctima fue encontrada bañada en sangre en el interior de su casa. El hombre que vivía en una casa situada en la zona de Antártida Argentina y calle 449 ya no tenía signos vitales al momento de ser revisado por los servicios de emergencia.

Desde ese entonces, la causa quedó en manos de la fiscal Florencia Salas, quien por medio de una serie de testimonios, llegó a dar con el perfil de Orbes. Luego de que el joven se convirtiera en el único sospechoso por el crimen, se ordenó un allanamiento en el domicilio que compartía con su madre.

El procedimiento disipó las dudas para la investigadora, debido a que en el lugar fueron hallados varios objetos que pertenecían a la víctima, entre ellos, una garrafa y un televisor. Pero eso no fue todo, ya que también se detectaron prendas que contaban con manchas de sangre. Según la información proporcionada por el medio marplatense 0223, se trataba de un juego de sábanas y ropa que coincidían con el ADN de Aravena Ramos.

La víctima tenía 45 años y era de nacionalidad chilena

A raíz de esto, Salas planteó como primera hipótesis que el sospechoso habría asesinado a su vecino, con la intención de facilitar y consumar el robo. Una vez concretados los delitos, cree que Orbes regresó a su casa y se acostó a dormir. Por este motivo, ordenó su inmediata detención e imputación como el presunto autor de un “homicidio criminis causa” que podría llevarlo a ser condenado a prisión perpetua.

Después de que el joven quedara a disposición de la Justicia, se le otorgó una defensa oficial, sin embargo, se negó a declarar durante la audiencia que se celebró este sábado en el segundo piso de Tribunales. En consecuencia, comunicaron que su situación procesal no tendrá modificaciones y que continuará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

“En la casa se secuestró la cuchilla con la que entendemos hizo las heridas mortales aunque no se descarta el empleo de otra arma blanca por el tipo de heridas más superficiales”, evaluó la autoridad judicial sobre las heridas y lesiones que fueron encontradas en el cuerpo de la víctima.

La zona en la que ocurrió el crimen (Captura de Google Maps)

Respecto de las lesiones que provocaron la muerte de Aravena Ramos, Salas no pudo determinar si estas eran compatibles con una actitud de defensa o si, por el contrario, demostraban algún tipo de ensañamiento por parte del agresor para con la víctima. “Para considerarlas como ensañamiento deberíamos probar que las hizo para provocar más dolor, pero la gran mayoría son superficiales con excepción de una que llegó casi a los intestinos”, explicó.

Por otro lado, un amigo de la víctima llamado Luis Suárez habló sobre la relación que tenía Aravena Ramos con su presunto asesino al contar que “mi amigo le daba un sándwich porque él vendía choripán ahí conmigo y mirá cómo le pagó, matándolo”. Asimismo, reveló que conocían al joven porque le había alquilado una casa a su madre. “Vino por cuatro días y me hizo un desastre. Mató a mi amigo”, lamentó.

De la misma forma, recordó cómo fue el día que lo encontró muerto en su casa, ya que había ido a llevarle pan y chorizos como todas las mañanas, pero notó que las cosas no estaban en orden apenas llegó. “Me llamó la atención que el perro estaba afuera y como que quería entrar. Y ahí abro la puerta y me encuentro que estaba sin vida”, apuntó al reclamar: “Queremos que le den perpetua y que no pueda salir más ese asesino”.