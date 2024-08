Allanaron la casa de Néstor Ortigoza tras denuncias cruzadas por violencia con su ex

Néstor Ortigoza fue jugador de San Lorenzo, hoy es vocal

Néstor Ortigoza, vocal y ex mánager de San Lorenzo, y su ex pareja Lucia Cassiau se denunciaron mutuamente y la causa por “lesiones agravadas” la investiga la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza, quien este martes por la mañana allanó la casa de la mujer y secuestró dos armas de fuego de su propiedad, informaron fuentes del caso a Infobae.

El allanamiento realizado por la DDI de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense ocurrió en el Barrio Terralagos de la localidad de Canning.

Allí, los policías secuestraron una Pistola Glock 17 calibre 9 milímetros y otra Bersa BP9CC color verde del mismo calibre, ambas sin impedimentos legales; así como 84 municiones y documentación de las armas a nombre de Cassiau, de 35 años.

Según pudo saber este medio, el ex futbolista, que se separó hace 4 meses, denunció a la madre de sus hijos por violencia contra los chicos y contó que sabía que tenía ella armas y tenía miedo. Ante esto, Cassiau hizo lo mismo contra el ex volante de San Lorenzo y Rosario Central, pero por violencia de género.

Las armas que fueron secuestradas de la vivienda que la ex pareja de Ortigoza compartía con sus hijos (X: @okdobleamarilla)

De acuerdo a la información provista por Noticias Argentinas, no se trata de la primera vez que el ex dirigente cuervo fue denunciado en la Justicia, debido a que hace dos años fue condenado a dos años y dos meses de prisión condicional por amenazas coactivas contra el ex empleado de San Lorenzo Mauricio Argañaraz. Luego de haber sido encontrado culpable, el ex mediocampista también tuvo que hacerse cargo de los costos procesales.

El ex futbolista había sido denunciado por un hecho ocurrido el 15 de julio de 2015 a las 13:30 en Villa Udaondo, perteneciente al partido de Ituzaingó, cuando Ortigoza se presentó en el domicilio de Argañaraz con un arma de fuego. Previo a esto, el vocal lo había amenazado de forma telefónica y presencial.

De acuerdo al testimonio que brindó Argañaraz a la Justicia, las intimidaciones comenzaron por una serie de desacuerdos en el pago de patentes adeudadas que poseía una camioneta que le había vendido a su ex compañero Matías Catalán. Hasta ese entonces, el denunciante realizaba tareas de seguridad en el club, pero también asistía informalmente a algunos jugadores con favores que le eran remunerados como extras.

Después de que Argañaraz presentara una serie de pruebas en contra del ex dirigente, tales como unos audios de las amenazas, el Juzgado Correcional N° 2 de Morón lo encontró culpable de los cargos que le endilgaron. Sin embargo, la causa no siguió su curso, ya que la jueza Graciela Angriman consideró extinguida la acción penal.

Como consecuencia de las críticas por los movimientos en el mercado de pases, Moretti apartó a Ortigoza del área futbolística de San Lorenzo

La denuncia por violencia de género complicaría al ídolo cuervo, debido a que su gestión en club fue fuertemente criticada por los hinchas por haber tenido un desempeño flojo en el mercado de pases. A raíz de esto, el único vocal de la institución fue chicaneado por medio de pasacalles que insinuaban que era fanático de Boca Juniors y, por esto, habría bloqueado las ventas e ingresos de nuevos jugadores el club.

Sin embargo, Ortigoza no estaría en buenos términos con el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quien tomó la decisión de apartarlo de la Comisión Directiva a principios de agosto. “Ortigoza no es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo”, evaluó el máximo dirigente cuervo durante una entrevista con Doble Amarilla.

Desde ese entonces, el ex futbolista perdió el poder de tomar decisiones respecto del equipo de fútbol profesional y de los juveniles. Frente a las especulaciones, Moretti desmintió que hubiera una mala relación entre ellos y ratificó que “hay una relación de respeto”.

“Le agradezco a Néstor por siempre haberme acompañado, pero, a partir de ahora, va a seguir desde otro lugar. En el área de fútbol estarán, junto conmigo, Julio Lopardo, Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez”, anunció el presidente del Ciclón al asegurar que Ortigoza seguirá formando parte de la Comisión Directiva, pero desde “un lugar acorde para él”.