Encontraron semienterrado al empresario que estaba desaparecido en Santa Cruz: hay un detenido

Las últimas imágenes con vida que se consiguieron del hombre eran del domingo, más se retiró de su casa el lunes por la noche (Facebook)

Desde el lunes que Nelson Ariel Romero era intensamente buscado en Santa Cruz, luego de que denunciaran que este nunca regresó a su casa. El empresario de 56 años había salido en su camioneta Ford Ranger blanca cerca de las 20 horas, lo acompañaba su perro raza bulldog francés. Al día siguiente el animal y el vehículo fueron localizados por la Policía, pero el hombre se había esfumado. Este viernes su cuerpo fue encontrado semienterrado.

En medio del operativo de búsqueda para dar con el paradero del dueño de una empresa de seguridad privada, la tropa conformada por los agentes policiales locales, la División Canes y un equipo de Protección Civil dieron con sus restos en el barrio Ayres Argentinos, en Río Gallegos. El punto exacto estaba cercano a la empresa Chimen Aike.

Previo a que el cuerpo fuera encontrado, los investigadores habían ordenado varios allanamientos en Río Chico, la zona de las canteras ubicadas en el barrio Los Álamos y Forestal, en donde se sitúa un basural clandestino. Durante estos días de búsqueda, más de 70 efectivos participaron de los procedimientos.

Por el momento, para las autoridades el caso de Romero se trataría de un crimen, pero los motivos detrás de este aún no salieron a la luz. A pesar de esto, la causa ya cuenta con un sospechoso, un suboficial del Ejército Argentino llamado José Daniel Cabrera Gallardo (27) que fue detenido tras haberse detectado manchas de sangre de la víctima en su vivienda. Además, tenía en su poder varias pertenencias del empresario.

La zona en la que fue encontrada la camioneta del empresario (Google Maps)

De acuerdo a la información publicada por El Chorrillero, la Policía señaló a Cabrera Gallardo el martes, poco después de que la camioneta del comerciante fuera encontrada abandonada en el pasaje El Salvador y Estados Unidos. A tan solo unos metros del domicilio del único acusado.

Para ese entonces, las alarmas por lo que pudiera haber ocurrido con el empresario se encendieron, debido a que los peritos también encontraron manchas de sangre suyas en el interior del vehículo. Asimismo, esa noche el bulldog de la víctima fue hallado mientras merodeaba por el barrio Marina.

Aún no se ha determinado cuál era el vínculo -si es que lo había- entre Romero y Cabrera Gallardo, tampoco cómo fue que sus pertenencias llegaron a la propiedad del detenido. No obstante, los investigadores no pierden de foco una transferencia de medio millón de pesos que se realizó desde el celular de la víctima. El dinero fue depositado en la cuenta de un joven que aún no fue identificado, pero que plantearía la posibilidad de que hubiera más personas involucradas.

Nelson Ariel Romero era reconocido en Río Gallegos por estar al frente de Romero Sistemas, la empresa de seguridad más importante en la Patagonia, según señalaron en el medio local LM Neuquén. Si bien el hombre fundó la firma hace más de 25 años, en realidad, era oriundo de Villa de Merlo, en San Luis, en donde supo construir una carrera política.

El comunicado que emitió la familia de la víctima (Facebook)

“Él estaba muy vinculado al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Ocupó el cargo de director de Deportes y posteriormente fue elegido concejal, trabajando en varios proyectos con el tema turístico para potenciar el crecimiento de la ciudad”, recordó Juan Carlos Christiansen, periodista y amigo de la víctima. Incluso, el puntano señaló durante una entrevista para Radio LU12 AM680 que era una persona muy querida por la comunidad merlense.

A pesar de que Romero se había mudado hace muchos años al sur, Christiansen aseguró que el cariño seguía intacto. De hecho, contó que era recordar porque “tenía un negocio en la avenida principal, un kiosco de diarios y revistas, y todos lo conocíamos como Ariel el de ‘El Oso’ por el nombre del local”.

Por otro lado, la familia del empresario emitió un comunicado por medio de la cuenta de Romero Sistemas en Facebook, en donde agradecieron el apoyo que recibieron en los últimos días por parte de los funcionarios locales. “La familia Romero: Néstor, Hugo, Iris y sus sobrinos, Cristóbal y Agostina, agradecen a todas las personas e instituciones de la ciudad de Rio Gallegos: policiales; judiciales y todos aquellos que nos apoyaron y colaboraron de todas las formas posibles”, destacaron para luego manifestar sus esperanzas en qué la muerte de Romero se esclarecerá tarde o temprano.