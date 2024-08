Video: el llanto desconsolado de un nene de 5 años cuando entraron ladrones a robar en el local de su mamá de Florencio Varela

Así fue el momento del robo en Florencio Varela. La madre y su hijo de 5 años estaban en su negocio (@inforbano)

Fueron 30 segundos de terror los que vivieron una madre y su hijo de apenas 5 años en el partido bonaerense de Florencio Varela. Todo ocurrió en la previa del Día del Niño, cuando dos ladrones entraron armados a robar en un bazar de Villa Vatteone. El miedo y la desesperación invadieron al menor, quien irrumpió en un llanto desconsolado, tal como se observa en las imágenes del hecho que ilustran esta nota y que fueron captadas por las cámaras de seguridad del negocio.

“Lo que más nos importa ahora es nuestro hijo, que quedó un poco asustado por la situación. Lo llevamos a pasear para que se despeje de todo esto”, contó este domingo Jorge, padre y marido de las víctimas del asalto, en diálogo con Infobae.

El violento episodio tuvo lugar este sábado a las 18.30 en el comercio Be Deco, un bazar ubicado sobre la calle Montevideo al 3600.

Toda la secuencia del robo quedó registrada de principio a fin: desde que la madre y su hijo estaban en el negocio y, de repente, entraron los dos delincuentes en escena para intimidar a la mujer y exigir que entregara el dinero.

“Yo no estaba en el local, estaban mi señora y mi nene”, comenzó a narrar Jorge sobre el momento en el que empezaron a correr los segundos interminables y desesperantes para su familia. Según relató a este medio, los sospechosos llegaron en un auto: estacionaron un poco más adelante de su comercio, descendieron del vehículo y caminaron unos 10 metros hasta su objetivo.

Y continuó: “Uno de ellos se hizo pasar por un cliente, preguntando precios, y el otro entró rápidamente, llevándola a mi señora para la parte de atrás del local. Pedían plata, ella les dio lo que tenía recaudado del día. Además, se llevaron su cartera, campera, algunos juguetes y sartenes”.

“El segundo, de pantalón gris, tenía un arma”, detalló el hombre. “Y, bueno, después sucede lo que se ve en el video... Al ver esto, mi nene entró en desesperación”, contó con mucho dolor sobre el instante en que el niño de 5 años comenzó a llorar y a gritar del miedo.

“Estaba el auto afuera y se veía cómo el que manejaba se llevaba los juguetes”, agregó Jorge. “Mi mujer todavía sigue asustada. Anoche no pudo dormir, estaba toda contracturada. Gracias a Dios, tenemos amigos y familiares que nos ayudaron y estuvieron con nosotros”, señaló.

Hace dos años y medio que la familia tiene el bazar en Villa Vatteone, en el partido de Florencio Varela. Y según contó Jorge, es la primera vez que les sucede algo así. “Era feriado, estaba abierto nuestro local y un almacén de la vereda de enfrente, a mitad de cuadra”, explicó.

A pesar de que nunca les había tocado ser víctima de la inseguridad, Jorge admitió que siempre emplearon diferentes recaudos para no exponerse. “Cuando no hay tanta gente circulando, tratamos de no sacar las cosas porque tenemos una mesa donde exhibimos los artículos, en este caso juguetes, que los teníamos en la vereda. Justo cuando pasó esto, mi señora estaba por entrar todo, y ya a las 19 íbamos a cerrar”.

Tras el robo, la familia radicó la denuncia. “Hoy decidimos salir un poco y vimos una camioneta extraña en el barrio. Esto nos hace desconfiar de todo. Es una sensación de estar desprotegido”, confesó Jorge a este medio.

Y concluyó: “La verdad es que tenemos miedo e impotencia. Además, está la sensación de inseguridad, de que esto puede volver a pasar en cualquier momento. En la cartera de mi señora había documentos y ahora tenemos miedo para salir”.