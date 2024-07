La Pampa: investigan si una beba fue violada por su padrastro

Los fiscales de La Pampa que investigan el caso

Este último lunes,, una mujer llevó a su hija de un año y medio al Hospital Favaloro de Santa Rosa, La Pampa, por una inflamación intestinal. Allí, los médicos detectaron que la beba tenía una lesión que podría ser compatible por abuso. En consecuencia, los médicos reportaron la sospecha y la madre y su pareja fueron detenidos.

Ahora, los fiscales Máximo Paulucci y Verónica Ferrero aguardan los resultados de pericias para confirmar o descartar el abuso sexual.

Por lo pronto, la mujer y su pareja fueron imputados por abuso sexual agravado y lesiones calificadas. Asimismo, se les dictó, a ambos, 45 días de presión preventiva en una audiencia judicial encabezada por el juez de Garantías Carlos Ordás.

Por otro lado, esta mañana los representantes del Ministerio Público Fiscal convocaron a una conferencia de prensa en la que brindaron detalles de la causa.

Allí, contaron que con los detenidos y la beba vive otra hija de la mujer, de 5 años de edad. En ese punto indicaron que esperan un informe de la Oficina de Atención a la Víctima, que contiene a la menor, para poder tomarle declaración en Cámara Gesell. “Queremos escucharla”, dijo Ferrero al considerar vital su testimonio.

Mientras la presunta víctima permanece internada, el hombre y la mujer fueron trasladados a una prisión fuera de La Pampa para evitar situaciones de violencia, debido a que el caso generó gran conmoción en la provincia.

Tras un allanamiento en la casa de los detenidos, ubicada en Santa Rosa, Ferrero puntualizó que en el lugar “se retiró material para la investigación como fluidos biológicos”. Además, indicó que secuestraron teléfonos celulares, entre otras medidas. En la investigación interviene la Agencia de Investigación Científica de la Policía pampeana.

Ferrero, en tanto, pidió “prudencia”. “No tenemos ninguna certeza de la existencia del hecho ni de la participación de estas personas. Hay sospechas por eso están detenidos, pero no se puede descartar que otros sean los responsables o que la causa de la lesión sea otra y no el abuso sexual”, destacó la fiscal.

En ese sentido, mencionó que hay expectativa por un estudio “que va a descartar problemas intestinales”, es decir, si la lesión puede ser producto de una enfermedad o si pudo provocarse de forma interna.

Luego, hizo un breve repaso de los hechos. “La mamá la llevó (al Hospital) porque estaba con inflamación intestinal, con fiebre y hacía muchos días que no comía”, dijo. Además, “iba de cuerpo con sangre”, añadió. “Ante esta situación, primero la llevó a una posta sanitaria el 25 de junio. Le hicieron curaciones, pero en esa guardia no detectaron la lesión y este domingo la llevó al Favaloro”.

Luego, mencionó que la beba tenía “hematomas que tienen una evolución de 1 a 3 días”, pero aclaró que, hasta el momento, no hay registros de entradas al sanatorio por situaciones de violencia, ni antecedentes policiales. “No puedo dar una causa concluyente porque me falta información”, señaló Ferrero

“Hay dos pericias solicitadas por los moretones”, detalló. Esos peritajes podrían determinar si se trata de las huellas de un presunto maltrato físico o de golpes fortuitos.