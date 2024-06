“Fue un favor personal”: imputaron al ex ministro de Seguridad de Córdoba por regalarle un auto a un ex comisario

El ex titular fue imputado en el segundo juicio por el crimen de Blas Correa (X: @alfonmosquera)

El ex ministro de Seguridad de Córdoba Alfredo Mosquera fue imputado por la Justicia penal por presuntamente haberle regalado un auto al ex subdirector de Seguridad Capital Zona Sur Gonzalo Cumplido. La investigación que analizará presuntas maniobras de encubrimiento y el manejo de recursos públicos se desprende del juicio realizado por el crimen de Blas Correa, el joven que fue asesinado a balazos por miembros de la fuerza en el 2020. “Fue un favor personal”, reconoció el ex funcionario.

La acusación formal fue establecida por el fiscal de Instrucción de la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba, Franco Mondino, luego de que señalara que Mosquera podría haber incurrido en el delito de “presentación u ofrecimiento de dádiva, en calidad de autor”. De la misma manera, el investigador imputó a Cumplido por presuntamente ser el autor del delito de “admisión de dádiva” y agregó otro cargo por “encubrimiento por omisión de denuncia agravado por la calidad funcional, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones”.

En este sentido, el fiscal argumentó las imputaciones al indicar que el ex titular de la cartera provincial le entregó un automóvil Toyota Corolla al ex comisario días después de que se cometiera el crimen de Correa. Incluso, remarcó que el vehículo estaba a nombre de Mario Valverde, uno de los empleados administrativos del ministerio.

De acuerdo a la información obtenida por Noticias Argentinas, Mondino sumó a la causa al ex secretario de Mosquera, Lucas Mezzano, en calidad de partícipe necesario para que se efectuara la dádiva. Asimismo, otros 5 efectivos que habían sido condenados en el primer juicio que se celebró en marzo de 2023 volvieron a ser imputados.

El ex subdirector aseguró que el auto era parte de un trato que tenía con Mosquera (X: GonzaloCumplido)

Frente a las pruebas incriminatorias presentadas por el fiscal, los jueves Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno aprobaron el inicio de una nueva investigación, con la finalidad de determinar el nivel de incidencia tuvieron los acusados en la investigación del crimen. Por este motivo, los 18 imputados en esta segunda etapa fueron citados a declarar entre el próximo 2 y 4 de julio.

Con respecto a la dádiva, el ex ministro de Seguridad había reconocido que el ex comisario de la zona sur le había pedido un vehículo durante una instancia declaratoria previa. “Me entero que un funcionario tenía dos autos -en referencia a Mario Valverde-, uno en desuso, y le digo que tengo que cumplir un favor personal por unos días”, admitió Mosquera.

Por su parte, Cumplido explicó en un diálogo con el medio cordobés ElDoce.tv que la entrega del auto se había realizado “dentro de las propuestas” que el ex titular de la cartera le había realizado para que continúe dentro de la fuerza. Aparentemente, estaba pactado que el ex comisario deje su puesto como subdirector de Seguridad de Capital Zona Sur para asumir el cargo de coordinador general entre la Policía y el Ministerio.

Blas Correas, el joven asesinado por policías en Córdoba

Por otro lado, Mondino imputó al cabo Javier Alarcón, condenado a cadena perpetua por haber sido uno de los responsables de disparar en contra de Blas Correa, por el delito de “violación de medios de prueba en calidad de autor”. En oposición, el fiscal no acusó a la ex jefa de Policía Liliana Zárate Belletti, pese a que después del primer juicio los magistrados habían solicitado que se investigue el rol que cumplía en la supervisión de la formación y la capacitación del personal policial.

Al mismo tiempo, los otros policías imputados que deberán declarar ante el fiscal fueron identificados como Jorge Ariel Galleguillo, Walter Soria, Enzo Quiroga, Sergio González, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica, quienes serán investigados por el delito de “violación de medios de prueba en calidad de autor”. En el primer juicio, los agentes habían sido condenados por maniobras de encubrimiento en la investigación del crimen de Blas.

En el caso de Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emmanuel Toloza, quienes resultaron absueltos por encubrimiento y por falso testimonio en el primer juicio, en esta etapa serán investigados por el delito de “abuso de autoridad”. Además, sobre los efectivos Diego Norberto González, Emmanuel Fachisthers, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Henot, Natalia Soledad Márquez y Víctor Rubén Di Stéfano también recayó el mismo cargo.