Pidieron perpetua para el asesino serial de Ramallo: “No tengo nada que ver, soy inocente”, dijo el acusado

Pablo Damián Grottini hizo uso de sus última palabras y aseguró su inocencia

En el marco de una audiencia llevada adelante este jueves en el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás, la fiscalía pidió prisión perpetua para el asesino serial de Ramallo, Pablo Damián Grottini, quien llegó a juicio acusado de matar a su hermano, a su hija adoptiva y a su mamá. “Soy inocente”, dijo el imputado al solicitar hacer uso de las últimas palabras.

El pedido de condena fue realizado por la fiscal María Belén Baños durante la última de las ocho audiencias por el juicio, en las cuales se evaluaron las pruebas recabadas contra el acusado.

Grottini llegó imputado por “homicidio calificado por la alevosía y por el medio empleado” por la muerte de su hermano y por “homicidio calificado por el vínculo, por la alevosía y por el medio empleado” por el fallecimiento de su hija y su madre.

En este sentido, Baños -que también se encargó de la investigación preparatoria- aseguró que se ha comprobado el dolo y la intención de Grottini de matar a sus familiares.

El acusado del triple crimen de Ramallo ya había hablado desde la cárcel

“A partir de la evidencia científica obtenida tras la muerte de su madre, pudimos revelar de qué manera mató a su madre y que usó el mismo modo en los tres casos: inyectó sustancias letales en los tres sueros”, señaló la magistrada.

Asimismo, remarcó en que el imputado se encontraba con las víctimas al momento de cada una de sus muertes e hizo hincapié en las búsquedas que realizó el hombre previamente en internet, donde consultó maneras de causar infartos o “cómo morir sin dejar rastros”. Según indicó Baños, Grottini nunca pudo explicar por qué buscó temas como “síntomas de aire en las venas”.

“Nosotros en este juicio presentamos la historia completa y pudimos ver todo el recorrido de sus acciones”, dijo la fiscal también haciendo referencia a los registros fílmicos y fotográficos que complican al acusado. Finalmente, tras su exposición, pidió que sea condenado a prisión perpetua.

El acusado junto a su madre y su hija adoptiva

La defensa, por su parte, puso en duda la declaración de muchos de los testigos, destacó que su cliente no tiene antecedentes y afirmó que la fiscalía no tiene sustento para las acusaciones que realizan contra él.

“El Ministerio Público no pudo determinar la causa de muerte de ninguno de los fallecidos”, remarcaron los defensores, quienes luego le pidieron a los jueces que sean muy rigurosos al momento de decidir y que decreten la absolución del imputado. El veredicto se conocerá el próximo 18 de junio.

Antes de terminar la jornada, el tribunal le consultó a Grottini si quería hacer uso por última vez de su palabra. Ante la pregunta, el acusado no dudó en tomar el micrófono para dirigirse a los presentes en la sala y ratificar su inocencia en los hechos que se lo acusan.

Así fue el momento tras el supuesto ataque del asesino serial de Ramallo

“Bueno, yo lo que les quiero decir es que, realmente, no tengo nada que ver con lo que se me acusa, soy totalmente inocente, no hubiera tomado una represalia así contra mi familia”, dijo el imputado por planificar y ejecutar el crimen de Germán Grottini (32) en 2019, de su hija adoptiva Ailén (10) en 2021, y de su madre Teresita Di Martino (61).

En línea con los argumentos de sus abogados, agregó: “Después de haber pasado tanta gente atestiguando por este lugar, hoy me pregunto de qué murió mi mamá, qué se oculta de todo esto, las enfermeras que estoy queriendo tapar”.

Finalmente, Grottini concluyó: “Eso lo único que les quiero decir, que soy inocente y que no tengo nada, pero nada que ver. Gracias”.