La Matanza: un alumno de 16 años apuñaló a otro de 13 dentro de la escuela

Laferrere: un alumno de 13 años fue apuñalado en su escuela por un compañero de 16ela

La Escuela de Educación Secundaria N° 108 de La Matanza, ubicada en el barrio La Loma, en la localidad de Gregorio Laferrere, fue escenario de un violento episodio este martes por la tarde, cuando dos alumnos, de 13 y 16 años, se trenzaron en una pelea y el mayor de ellos apuñaló al otro con una navaja. La víctima fue hospitalizada pero se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales aseguraron a Infobae que el hecho se produjo cerca de las 16.30 de este martes, mientras en la EES N° 108 de La Matanza se dictaban clases.

Al recibir la notificación de la agresión, personal del destacamento Laferrere Sur de la Policía Bonaerense se dirigió a la escuela ubicada en la calle Chassaing y Marcos Paz, y entrevistó a Andrés Bestoso, director del establecimiento, para conocer más detalles de lo sucedido.

En diálogo con los agentes, Bestoso señaló que momentos antes dos alumnos se habían trenzado en una pelea, durante la cual el menor de ellos resultó con una herida de arma blanca en el abdomen. El menor fue asistido en primera instancia por profesores de la escuela, que improvisaron un pupitre para utilizarla de camilla y colocar al estudiante herido, tal como se observa en el video al que accedió el medio SM Noticias.

Luego, el menor fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Simplemente Evita junto a su padre.

Una vez en el centro de salud, los médicos de guardia le realizaron las curaciones correspondientes a la víctima y determinaron que se encuentra fuera de peligro, según precisaron las fuentes consultadas por este medio. El niño pasó la noche en la sala de guardia con una herida superficial, sin ningún órgano vital afectado, y quedó en observación hasta el día de hoy.

Por su parte, al agresor fue aprehendido en horas de la noche, en medio de un clima de tensión en la puerta del establecimiento. Rodeado por cuatro policías, fue trasladado a una comisaría, acompañado por su padre.

Padres de alumnos que asisten a la Escuela N° 108 de La Matanza denuncian que el director del establecimiento desoyó los avisos previos sobre la violencia que existe entre los estudiantes.

Un video que circuló por redes sociales muestra el momento en el que el atacante, entre gritos e insultos de padres de otros alumnos, salió del colegio con custodia policial y fue subido a un patrullero para su traslado a una celda. “Guacho atrevido”, “Asesino de mierda” y “Te metiste con mi hija, hijo de puta”, fueron algunas de las frases que recibió mientras era escoltado hasta el móvil policial. Por lo que se puede inferir, el menor detenido habría agredido a otra joven de la zona.

A su vez, en la grabación se escucha que la mujer que filmó la salida del atacante denunció que ya había advertido al director del colegio sobre este alumno. “Tres veces vine a buscar al director para avisarle, hoy fue la última vez que le comenté del chabón este. Mirá lo que pasó. ¡Que salga el director y dé la cara!”, reclamó la madre, enfurecida por lo ocurrido.

Otra filmación que trascendió en las últimas horas expone la furia de otra madre, quien ingresó a la escuela y comenzó a increpar a profesores y autoridades por una situación de bullying en la misma escuela donde ocurrió el ataque:

“Esta es la escuela 108. Apuñalaron a un pibe de 13 años. Diez veces vine a reclamar hijos de puta, adelante de mi hija. Y no sale, no sale el hijo de puta. ¡Que salga y dé la cara! Siete pibas la agarraron a mi hija, siete pibas. ¡Estoy podrida loco! Porque yo le dije que esto iba a pasar”, aseguró la mujer en medio de su descargo. Y en la misma línea, volvió a apuntar contra el director: “Es una vergüenza loco. No hace una mierda. ¿Sabés lo que me dijo el otro día? Lo tengo grabado... Si no te gusta la escuela, buscate otra”.

Según informa el medio SM Noticias, Sara, madre del alumno atacado, se presentó en el lugar y también apuntó contra el director del establecimiento, quien ante advertencias previas le habría contestado a la mujer que cambie a su hijo de escuela.

La investigación del hecho quedó en manos del doctor Pablo Antonio Insúa, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil de La Matanza, quien este miércoles dispuso la formación de la causa por lesiones y la entrega del imputado a sus padres.