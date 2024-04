Rosario: persecución, tiroteo y choque por el robo de un auto en Funes

Los asaltantes detenidos (Foto: La Capital)

Ayer por la tarde fueron detenidos tres delincuentes que robaron un un automóvil en la zona oeste de Rosario. En el intento de fuga se desató una persecución que incluyó intercambio de disparos, lo que provocó el choque de un patrullero contra una palmera.

Trascendió que el hecho tuvo lugar luego de las 19:30, cuando una vecina de Funes, guardaba su Fiat Cronos en la cochera de una casa ubicada en San Lorenzo al 7500. En ese momento fue abordada por tres delincuentes armados que se subieron al rodado y escaparon.

Ante la situación, personal policial dio aviso y alertó a las autoridades de la vecina localidad. Minutos después comenzó una persecución sobre la autopista camino a Funes.

“Cargamos la novedad en el Sistema de Monitoreo y nos saltó el alerta de que entró por calle Galindo, enfrente de Gendarmería, con lo que se dio aviso al Comando”, explico el secretario de Control Urbano de Funes, Mario Esteban Franco, según pudo saber el medio local La Capital.

La persecución continuó por avenida Fuerza Aérea hacia el oeste, y a la altura de Funes Hills hubo un intercambio de disparos, lo que hizo que uno de los patrulleros chocara con una palmera del cantero central.

Según detalló el medio local Info Funes, el suceso incluyó escenas tan dramáticas que los vecinos debieron tirarse a la banquina tras encontrarse de frente en contramano y a toda velocidad a los delincuentes que huían a los tiros.

“Yo estaba viniendo a la casa de una amiga acá en Cadaqués... cuando estoy llegando al supermercado Brisas, este auto con esta gente, estos choros, se meten de contramano. Yo estaba yendo de Cantegrill a Cadaqués y de contramano me enfrenta el auto y yo no entendía qué pasaba. Me tiré a la banquina, porque fue un acto reflejo, pero si yo no me tiraba a la banquina me estrellaban”, relató una vecina sobre el episodio.

Finalmente, “pasando la rotonda, en el ingreso a la altura de Cantegril se lo pudo interceptar y detener”, indicó el secretario de Control Urbano.

De esta forma, tres delincuentes de entre 25 y 35 años con identidad reservada, quedaron detenidos a disposición de la policía, mientras que un efectivo resultó herido en el choque, por lo que fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Es importante añadir que gracias al rápido accionar policial, lograron un operativo exitoso: “Sirvió muchísimo el alerta que tiró Monitoreo para que se advierta al Comando que habían entrado a Funes y no habían seguido por autopista, esto permitió organizar la persecución dentro de la ciudad”, expresó.

Persecución en Rosario: le robaron el auto con su celular adentro y recuperó todo gracias al GPS del móvil

El vehículo robado (Rosario 3)

Un episodio similar ocurrió el martes pasado en la ciudad de Rosario, pero en esta ocasión terminó con final feliz: la víctima logró recuperar sus pertenencias y los delincuentes fueron arrestados.

El hecho sucedió en el barrio Hospitales en horas de la tarde cuando una mujer a bordo de un vehículo Fiat Doblo de color gris fue interceptada en la zona de Saavedra y Paraguay por dos hombres que -sin mostrar armas- la amedrentaron y la amenazaron para que salga del auto y así poder robárselo.

La víctima no opuso resistencia y los ladrones se llevaron el rodado. Dentro del mismo quedó el celular de la mujer, el elemento clave para frustrar el asalto.

Al realizar la denuncia en la Comisaría 15, señaló que había activado la geolocalización del teléfono. Ese dato sirvió para que el personal policial pudiera seguir el rastro del Fiat robado.

Siguiendo las indicaciones del GPS, un patrullero con efectivos de la Policía de Acción Táctica se dirigió hacia el barrio Alvear. Según informó el portal Rosario 3, allí divisaron el vehículo con dos personas -cuyas características coincidían con la denuncia-. Los ladrones intentaron escapar y de esta forma se generó una persecución que se extendió poco más de 2 kilómetros.

La huida culminó a las 25 cuadras cuando en Cagancha al 3200, la policía logró detener al par de delincuentes. Los detenidos son mayores de edad, al momento de la detención no poseían armas, lo que coincide con la declaración de la víctima al personal policial.

En las próximas se les devolverán las pertenencias a la mujer. Afortunadamente, el auto estaría en perfectas condiciones.