“Voy a destripar a tu hija”: amenazó a su ex suegra con un fierro, mordió a un policía y rompió un patrullero, pero no irá preso

Un hombre amenazó a su ex suegra con un fierro, mordió a un policía y rompió un patrullero en San Juan, pero no irá preso

Una sucesión de hechos violentos inició con una grave amenaza emitida por un hombre hacia su ex suegra en San Juan. “Voy a destripar a tu hija”, le dijo con un fierro en la mano y causando daños en la vivienda de la mujer. Minutos después, mordió al policía que intentaba detenerlo y, una vez que lograron capturarlo, rompió un patrullero de una patada, hiriendo al mismo efectivo. El joven recibió una condena de un año y seis meses en un juicio abreviado pero no irá preso, a pesar de todo lo que sucedió el sábado pasado en la localidad de Los Berros.

Transcurría la tarde. Eran cerca de las 16 cuando la mujer, que estaba en su casa, fue sorprendida por Matías Vargas, la ex pareja de su hija. Con una actitud agresiva y empedernida, el hombre empezó a gritar: “Voy a destripar a tu hija y no la vas a reconocer ni vos”. Mientras amenazaba a quien es su ex suegra, golpeaba una y otra vez el perímetro de la vivienda, confeccionado con palos y alambres, con el fierro que llevaba consigo, según la información aportada por Diario de Cuyo.

“Cuando te pille en la calle, te voy a matar”, advertía. Tras varios intentos, el hombre logró ingresar a la casa rompiendo a patadas la puerta principal.

La víctima pudo comunicarse con la Policía que, casi de inmediato, se hizo presente en el lugar. Lejos de calmar los ánimos, la situación escaló cada vez más. Uno de los efectivos lo entrevistó e intentó detenerlo, pero no logró aplacarlo y el hombre quiso lastimarlos con el fierro. Como no logró su cometido, mordió al oficial sobre su hombro izquierdo cuando este atinó a aprehenderlo. Pero no quedó ahí, sino que también le dio un golpe de puño al uniformado en su ojo derecho.

Finalmente, personal policial pudo ingresar a Vargas dentro del patrullero. Sin embargo, el detenido, todavía furioso, pateó la puerta trasera rompiendo su vidrio lateral e hiriendo al mismo agente.

A pesar de todos los hechos violentos y los daños causados, el joven no irá preso. En un juicio abreviado, el hombre recibió una condena de un año y seis meses de prisión condicional por los delitos de daños, amenazas y resistencia a la autoridad. Por la duración de la condena es que podrá gozar de cierta libertad, según informó Diario de Cuyo.

No obstante, de acuerdo a la información que publicó Tiempo de San Juan, deberá cumplir una serie de normas. En este sentido, el joven deberá abstenerse del consumo “abusivo” de alcohol y otros estupefacientes. Además, estará obligado a respetar la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas.

Un ladrón amenazó a la Policía con un machete en La Plata

Un hombre de 44 años fue detenido en La Plata después de protagonizar un hecho violento el domingo pasado cuando entró a una vivienda con un machete de 60 centímetros para robar, amenazó al dueño de la casa y a los policías que intentaron aprehenderlo.

Un hombre entró a robar con un machete de 60 centímetros

El episodio ocurrió en la localidad de Villa Elisa, en un domicilio ubicado sobre la calle 5 al 1400. Al notar que no había nadie, el sospechoso, identificado como Gustavo Oscar Martínez, ingresó a la vivienda.

Sin embargo, su plan no resultó como pensaba: el dueño de la propiedad llegó al lugar y notó que la puerta había sido violentada. Posteriormente, cuando logró acceder, encontró al ladrón in fraganti mientras revolvía y buscaba objetos de valor.

En ese momento, Martínez amenazó a la víctima con el machete para intentar escapar. Sin oponer resistencia, el vecino lo dejó huir y casi de inmediato, se comunicó con al 911 para dar aviso de lo que había ocurrido.

Tras una rápida investigación de agentes del GTO de la Comisaría 12º de Villa Elisa, se logró detener al sospechoso que quiso agredir a los agentes con su machete. No obstante, uno de los efectivos logró reducirlo.