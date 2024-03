Dos allanamientos, un sospechoso liberado y una pista firme: qué se sabe del crimen del chef de Pinamar

La víctima: Nicolás Eduardo Tapia Páez, de 36 años (Foto/Facebook)

Una certeza y muchas dudas giran en torno al crimen de Nicolás Tapia Páez (36), el chef de un reconocido restaurante de Pinamar que este lunes fue apuñalado en su departamento. A poco más de 72 horas del hecho, la Justicia intenta dar con el autor del brutal asesinato, quien está identificado pero continúa prófugo. En ese contexto, este jueves se realizaron dos allanamientos y se demoró a un sospechoso.

Los procedimientos se realizaron en la ciudad balnearia de Valeria del Mar, ubicada a unos 6 kilómetros de Pinamar. En uno de ellos, según pudo saber Infobae de fuentes del caso, arrestaron a un hombre que había sido identificado a través de redes sociales por la joven de 28 años que convivía con la víctima. Sin embargo, una vez en la comisaría, los investigadores establecieron que esta persona “no tenía nada que ver”.

“Se lo va a dejar en libertad. Las características físicas no coinciden con el sujeto del video”, confió la misma fuente. “Además, pudimos comprobar que durante todos estos días esta persona fue a trabajar. Por otra parte, la novia manifestó que estuvo con él y las antenas de su teléfono se mantuvieron en Valeria del Mar”, agregó.

Hasta el momento, la única pista firme llegó de la mano de las cámaras de seguridad del Municipio, donde el asesino quedó registrado antes y después de apuñalar a Tapia Páez. En las imágenes previas al crimen -una de ellas figura a continuación- se lo ve al agresor caminando con campera deportiva, mochila y una gorra. “Es el que mató al cocinero, de eso no hay dudas”, dijo a este medio un investigador.

La secuencia posterior al hecho, aunque no se difundió, también está filmada. “El sospechoso salió del departamento de la víctima y luego descartó las llaves de la vivienda. En esa filmación se lo ve con la ropa manchada y, después, con el torso desnudo”, detalló otra fuente.

El sospechoso de matar al chef quedó filmado por las cámaras de seguridad y es intensamente buscado

Nicolás Tapia Páez era oriundo de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, y se había mudado a Pinamar hace aproximadamente tres años. Con más de una década de trayectoria en el rubro de la cocina, el joven había comenzado a trabajar en el hotel Zentiva, donde prestaba servicio hasta que fue asesinado el pasado 25 de marzo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los primeros indicios mostraron que recibió más de 40 puntadas en el tórax, la cabeza y la espalda, además de un fuerte golpe en el cráneo. “El asesino actuó con mucha saña”, contó Pinamar Diario.

Hasta el momento, la principal hipótesis es la de un homicidio. “El robo está totalmente descartado porque no faltaban cosas de valor en el departamento del chef. Además, fueron demasiadas las puñaladas”, confió otra fuente del caso.

El caso

El brutal episodio sucedió este lunes, luego de un llamado al 911 que alertó acerca de la presencia de una persona sin vida en el tercer piso del edificio “Cafi 2″, ubicado en la intersección de las calles De la Sirena y Del Caracol, a pocos metros de la emblemática esquina de Bunge y el mar, donde el cocinero convivía con C.B.M., una joven de 28 años.

La Policía Científica y peritos trabajaron en el edificio donde vivía la víctima (Foto/Noticias Argentinas)

Justamente, fue ella quien lo encontró muerto en la puerta del domicilio: estaba tirado boca arriba, semidesnudo, y con heridas de arma blanca. Según declaró la mujer más tarde, Tapia Páez tenía “parejas ocasionales” con las que se veía en el departamento cuando ella no estaba. Si el sospechoso era uno de ellos, los investigadores aún no lo saben, pero no lo descartan.

En la escena del crimen, según detallaron fuentes policiales a Pinamar Diario, los agentes de la Policía Científica encontraron un elemento cortopunzante y un cuchillo de 10 centímetros de hoja muy filoso con la punta doblada. Al recorrer el lugar, también detectaron la presencia de huellas dactilares, pisadas, pelos y manchas de sangre en las sábanas, el cubrecamas y la funda de la almohada.

El caso lo investiga el titular de la UFI N°4 de Pinamar, Juan Pablo Calderón, quien desde el lunes lleva adelante las primeras indagatorias y las pericias de rigor para esclarecer el hecho.