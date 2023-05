Dos menores de 11 y 12 años fueron detenidos luego de robar una casa en La Plata

El material incautado a los menores delincuentes

Una pareja de menores de 11 y 12 años fueron detenidos este jueves luego de robar una casa en la localidad de Gonnet, La Plata. Vecinos denuncian que los niños ya han cometido otros hechos delictivos en la zona.

Un llamado al 911 alertó que el asalto estaba en proceso en una vivienda de la intersección de las calles 11 y 485 de la mencionada localidad de la capital de la Provincia de Buenos Aires. Al llegar al lugar, personal policial de la Comisaría 13ra entrevistó a una mujer del barrio quien describió a los menores: un masculino y un femenino. Los delincuentes ingresaron a la vivienda forzando una puerta de un balcón.

La fuerza de seguridad bonaerense procedió a realizar un operativo cerrojo en la zona hasta calle 493 y 15 donde se advirtió a la pareja de menores huyendo con bultos. Tras aprehenderlos, los niños fueron identificados como Tobías Gómez, de 12 años, y Brisa Mieres, de 11, quien según se informó poseen reiterados hechos en la zona. La pareja vive a menos de 3 kilómetros de la casa que asaltaron: en las calles 7 y 507.

Luego de la detención, a los ladrones se les incautó prendas de vestir, alhajas de oro y bijouterie, una consola Play Statyon 4, Dos Tablet, mochilas, zapatillas y bebidas alcohólicas.

La causa fue caratulada como tentativa de robo. A raíz de la edad de los delincuentes, intervino la UFI Juvenil 3 a cargo de la doctora Ana Rubio, quien dispuso que los menores sean entregados a la Dirección de Niñez de la zona para ubicar a los niños con un mayor responsable.

Debate por la baja de imputabilidad

Desde hace años en Argentina, cuando suceden hechos delictivos que involucran a menores, surge el debate sobre la baja de imputabilidad que atraviesa a la distintas fuerzas políticas. De hecho, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se ha mostrado a favor en reiteradas oportunidades.

Meses atrás, el funcionario reclamó a los diputados y senadores que discutan un proyecto para modificar el actual límite de 16 años. El último intento fue el que encabezó el gobierno de Mauricio Macri a principios de 2019, que buscaba reducirla a 15 años. “A los menores no se los defiende con sarasa”, señaló Berni.

En una entrevista con Infobae, el ministro provincial contó que cada vez hay más menores involucrados en el delito: “Más cantidad, más delitos, más violencia y menos contención. Son cuatro cosas que se dan en todos los lugares donde hay un menor presente y nadie quiere discutir la ley menor. Yo estoy totalmente convencido que tenemos que modificar la ley de imputabilidad de los menores. Estoy totalmente convencido que un chico de 14 o 15 años no tiene que estar en una cárcel encerrado tiene que estar en el potrero jugando con los amigos. Ahora cuando no hay contención del Estado, cuando hay un Estado que no se encarga de la reincidencia de los menores, cuando hay un Estado que detiene a un menor y, así como lo detiene, en menos de una hora está nuevamente en libertad y cuando sale en libertad no es que vuelve a su casa para hacer una vida común de un niño, sino para seguir delinquiendo y cada vez el delito se va a profesionalizando más. Creo que la Argentina se merece por lo menos la discusión de la baja de la Ley de imputabilidad”, planteó.

A fines del año pasado un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de ley que establece un “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, que contempla, entre otros puntos, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en delitos violentos.

La iniciativa plantea una reforma judicial que incluye la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, la aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.

La reforma no solamente regula la baja de la edad de la imputabilidad. Ante la comisión de un delito, se propone que los adolescentes culpables puedan realizar todas las medidas de reparación posibles, en lugar que la única alternativa sea la cárcel.

Si las medidas de reparación son incumplidas o fracasan, el mecanismo a seguir, de acuerdo al proyecto, es que las autoridades judiciales puedan aplicar penas privativas de libertad, que van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado que como máximo de pena sube a 15 años.

Seguir leyendo: