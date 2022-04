La curiosa historia de cómo capturaron en Chaco al sospechoso del crimen del remisero de Gerli

El arma que Valdez le había robado al agente de la Policía chaqueña la semana pasada

Jonatán René Valdez (37) es el principal sospechoso por el crimen del remisero Alan Osvaldo Lipovsky (33), ocurrido el 19 de marzo pasado en la localidad de Gerli. Tras el homicidio, escapó. Lo encontraron en la provincia de Chaco este martes: la Policía provincial lo detuvo en la ciudad de Resistencia por haberle robado el arma reglamentaria a un agente de la Fuerza local la semana pasada. Lo que menos se imaginaron fue que no eran los únicos que lo buscaban.

De este modo, Valdez fue capturado pasada la medianoche de este martes en la avenida Marconi al 1.600 por personal de la División Delitos Económicos y Leyes Especiales. Tras su detención por el robo de la pistola del policía chaqueño, los agentes colocaron sus datos en el sistema y surgió que era buscado intensamente por la fiscal Alejandra Olmos Coronel, titular de la UFI Nº1 de Avellaneda, como acusado por haber asesinado Lipovsky de una puñalada luego de una discusión de tránsito.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, Valdez fue trasladado hacia el Departamento Investigaciones Complejas de Chaco, donde se realizaron los trámites correspondientes para que sea trasladado a Buenos Aires. “Creemos que llegará en 10 días. Ahora, la Justicia chaqueña tiene que acusarlo formalmente por el robo del arma” , indicó un investigador del caso a este medio.

El 23 de marzo pasado, la Policía Bonaerense, bajo la orden de la fiscal Olmos Coronel, secuestró dos cuchillas con un filo de 25 centímetros cada una en la casa del acusado, ubicada en Larrazábal al 1.100. Además, encontraron una Chevrolet Blazer Dlx Turbo Diesel color negra que para los investigadores fue el vehículo empleado por el homicida para escapar una vez consumado el asesinato.

Alan Osvaldo Lipovsky

El crimen ocurrió el sábado 19 de marzo pasado, alrededor de las 18.30, en General Paz al 1.600, donde vivía el remisero. Ese día fatal había regresado a su vivienda para ir al baño. Cristina, madre de la víctima y testigo clave del ataque, explicó que su hijo trabajaba con su Chevrolet Corsa en una remisería ubicada muy cerca de su casa. Por ese motivo, había decido ir y fue entonces cuando tuvo un problema de tránsito con un motociclista.

Cristinas señaló que, cuando su hijo estacionó su coche en la puerta de su casa, se dio cuenta de que el motociclista lo había seguido y recordó que antes de que se llegara a bajar del auto, este hombre “lo empezó a agredir” y la pelea a golpes continuó cuando se bajó del Corsa.

“En un momento, amaga como que va a sacar un arma y mi hermana, que estaba en la calle en ese momento, se abalanza sobre él y lo empieza a golpear. El muchacho de la moto se va y pensé que todo había terminado ahí”, dijo la mujer, quien explicó que en ese momento es cuando su hijo le contó todo sobre el incidente previo a ella y a su hermana, y les aclaró que no conocía al agresor.

Cristina señaló que su hijo entró a la casa para ir al baño y que pasaron entre siete y diez minutos cuando vio que por la calle De la Serna se acercó alguien, que se abalanzó sobre su hermana, María, a quien comenzó a agredir con un arma blanca en la zona de la cabeza.

Los elementos que le secuestraron a Valdez tras su detención

“Mi hermana de un ojo no ve y creyó que era un fierro, puso su mano y atajó los golpes. Mi hijo, cuando ve eso, se abalanza sobre el hombre, no sé si le vio el puñal o quiso defender a su tía. Le dijo ‘dejá a mi tía, no la toques’ y le largó una patada. Ahí, le asestaron una puñalada y el hombre sale corriendo”, narró.

Según las fuentes del caso, el remisero recibió el puntazo en la zona intercostal izquierda. En el hospital Fiorito, hacia donde lo llevó su madre en el auto, no pudieron salvarlo.

La madre contó que ella corrió detrás del agresor y vio que se subió “a una camioneta tipo Trafic” y que para ella fueron dos personas distintas las que fueron a su casa y que por lo que le dijeron serían “padre e hijo”.

Sin embargo, hasta el momento, en la causa figura un único imputado, dado que en las imágenes de las cámaras de seguridad los investigadores observaron que esa misma persona fue la que iba en la moto y que luego regresó a cometer el crimen vestido con una camiseta de fútbol.

