Se preparó por 7 años para el “Ironman” 2022 y lo quemaron tras una discusión de tránsito: no puede competir

Juan Manuel Castro tiene 23 años, estudia para ser profesor de Educación Física y además participó de varios triatlones

Juan Manuel Castro tiene 23 años y, el 24 de noviembre pasado, cuando volvía de entrenarse para la famosa competencia “Ironman” en las afueras de la ciudad de San Juan, quedó internado en terapia intensiva con parte de su cuerpo quemado, luego de que una pareja lo agrediera por una discusión de tránsito y le vaciara un termo con agua hirviendo . Tres días después, la Policía local detuvo a la presunta agresora.

El ataque sucedió alrededor de las 10 en la localidad de Marquesado, a unos 17 kilómetros al Oeste de la capital de San Juan, cuando Castro y uno de sus amigos regresaban en bicicleta de su entrenamiento para la prueba que combina 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera. En ese momento, el conductor de un Fiat Argo, que venía detrás de ellos, empezó a tocarles bocina insistentemente y a insultarlos porque, según él, demoraban su paso. “ Córranse pendejos pelot... ”, llegó a decirles.

Minutos más tarde, los deportistas pararon en una estación de servicio y, mientras tomaban agua, el conductor del auto apareció en el lugar y se bajó del coche con un hierro con intención de agredirlos. “ Ciclistas de m... vayan a trabajar. Los voy a matar ”, les gritó. Quien repone la frase es la mamá de Castro, María Fernanda “Tuti” Cerdera, que, desde hace seis días busca testigos que hayan documentado la agresión.

De acuerdo con el relato de la mujer, mientras el conductor del auto insultaba y amenazaba de muerte con el fierro a los chicos, una mujer, que iba en el asiento del acompañante del Fiat Argo se bajó del auto y le arrojó el agua hirviendo de un termo a Juan Manuel . “Él alcanzó a correrse porque su amigo le advirtió que tuviera cuidado. Pero tiene quemaduras de 1° grado en el torso y de 2° grado en las piernas y en los testículos”, explicó Tuti a Infobae.

Juan Manuel Castro está internado en la terapia intermedia del Hospital Marcial Quiroga, donde fue operado dos veces (Diario De Cuyo)

Tras el ataque, Juan Manuel fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga donde quedó internado en terapia intensiva. Por la gravedad de las lesiones, el viernes fue sometido a una primera operación: le hicieron curaciones profundas bajo anestesia total, además de cortes para drenaje y raspado de las heridas. Luego, fue trasladado a una sala de terapia intermedia y, este lunes, lo sometieron a una segunda intervención quirúrgica.

“Todavía resta una tercera, hay que ver cuándo se la hacen”, explicó la madre del joven, que tiene el 10% del cuerpo quemado. También contó el intercambio que tuvo con su hijo cuando pudo ingresar a verlo por primera vez la semana pasada. “El médico me dijo que me olvide de competir y eso me quedó gravado. Me cag... la vida, mami. Estuve siete años esperando este momento ”, le dijo Juan Manuel.

La prueba para la que se preparaba, conocida como “Ironman 70.3″, se harpa el 26 y 27 de marzo de 2022. Será la primera vez que se realice en San Juan .

En comunicación con Infobae, Micaela Sarmiento (23), pareja del ciclista desde hace seis meses, contó que su novio esta muy preocupado por las secuelas que podrían llegar a quedarle. “ Más allá de la competencia, él estudia para ser profesor de Educación Física y, además, participó de varios triatlones. Vive del deporte ”, explicó.

Juan Manuel Castro participó de varios triatlones y competencias

Según indicó el Diario de Cuyo, tras la denuncia radicada por la familia, el sábado se procedió a la detención de la presunta agresora por orden del juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez.

En una rueda de prensa, el jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, contó que luego de una investigación se logró establecer quiénes fueron las personas que atacaron al ciclista, como así también el vínculo entre ellos. Por otro lado, explicó que el ataque fue calificado como lesiones graves, que fueron constatadas por un médico legista y exceden los 30 días de incapacidad.

Juan Manuel continuará internado hasta el miércoles. La familia sigue pidiendo que quienes hayan sido testigos de la agresión se presenten en la Seccional N°34 para dar su testimonio.





