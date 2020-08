Hincha de Belgrano y jugador de esports: quién era Blas Correas, el adolescente asesinado por policías en Córdoba

El adolescente, fanático de Belgrano, tenía 17 años

El miércoles pasado por la noche, Blas Correa fue a comer pizza con tres amigos del colegio a un bar del centro de la ciudad de Córdoba. Tras la cena, los cuatro fueron a buscar a otro amigo a su vivienda de Parque Horizonte y desde allí se dirigieron a la casa de uno de ellos, la zona sur de la capital, para continuar la reunión, tal como habían planeado. Nunca llegaron a ese domicilio. En el camino, los cinco jóvenes que se movilizaban en un Fiat Argo tuvieron con un altercado con dos personas a bordo de una moto, a la altura de la avenida Vélez Sarsfield al 4500.

Ese altercado se extendió por varias cuadras hasta que ambos rodados se toparon con un retén policial. Allí, el conductor del Argo, un joven de 18 años, evitó detenerse en el control de tránsito, una reacción que tal vez surgió por miedo a ser demorado. Lo cierto es que como respuesta a ello, los policías les dispararon. El auto recibió al menos cuatro impactos de bala: uno de ellos ingresó por la luneta trasera e impactó en la espalda de Blas, que iba sentado en la butaca del medio atrás junto a otros dos compañeros.

El caso, que mantiene similitudes con las muertes de cuatro jóvenes en San Miguel del Monte, es investigado por el fiscal José Mana, quien dispuso la detención de dos efectivos de la fuerza policial, identificados como Javier Alarcón y Lucas Gómez. Ambos están imputados por homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego.

Blas Correas y su mamá, Soledad (Facebook)

Además, se investiga a las dos uniformadas que participaban del retén, Yamila Martínez y Wanda Esquivel, por presunto “encubrimiento”, ante la sospecha de que “plantaron” un arma en la escena e inventaron un testigo que dijo haber visto cuando los adolescentes arrojaban esa arma de fuego.

Ante la repercusión del hecho, el Ministerio de Seguridad provincial resolvió remover la cúpula policial de Córdoba capital. La fuerza ahora será conducida por la comisaria mayor Liliana Rita Zárate Belletti.

Mientras la investigación sigue en marcha, la conmoción en la provincia y entre los seres queridos de la víctima perdura.

Blas vivía con su familia en una casa del barrio Villa Cabrera. Tenía dos hermanos: Juan, de 19, y Milagros, de apenas 7 meses. Cursaba el sexto año del Colegio San José. Era alumno del sexto año “B” de esa institución , desde donde emitieron un comunicado lamentando lo sucedido. “Deseamos, por medio de estas palabras, hacernos presentes en este momento crítico en el cual todos, como familia educativa, nos sentimos atravesados por este triste momento. Nos unimos en un fuerte abrazo en el misterio del sufrimiento de la familia de Blas y del resto de las familias involucradas, en este acontecimiento triste por cierto, que son parte de la vida y del corazón de nuestra comunidad educativa San José”.

A Blas le apasionaba el fútbol. Era socio del Club Atlético Belgrano y solía ir a verlo cuando jugaba de local, en el estadio Julio César Villagra, más conocido como el “Gigante de Alberdi”. Era, además, nieto de Miguel “el Pato” Laciar, un ex jugador de Belgrano de Córdoba en la década de 1970.

Desde el club de sus amores también expresaron su dolor y pidieron justicia por el crimen. “Belgrano repudia enérgicamente el homicidio de Valentino Blas Correas, socios del club y nieto de Miguel Laciar. Esperamos el pronto esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia. Abrazamos en este dolor a sus familiares y allegados”, publicaron en las redes sociales oficiales.

Otra de los mensajes de condolencias para el adolescente vino de parte de la International Esports Asociation (IESA). Como muchos adolescentes de su edad, Blas jugaba al fútbol en la playstation junto a sus amigos. Participaba de la asociación de eSports -que agrupa torneos de más de 250 equipos divididos en cuatro categorías- integrando el equipo Vieja Escuela FC.

“Desde IESA queremos enviar nuestras condolencias a familiares y amigos de Valentino Blas Correa, jugador de #ViejaEscuelaFC (Liguilla PS4) fallecido en las últimas horas. Los acompañamos en este duro momento y esta noche haremos el minuto de silencio correspondiente”, manifestaron desde la agrupación.

Ayer el mediodía, una multitud, entre familiares y allegados, fueron a despedir los restos del adolescente en la casa de sepelios D’Spontin de avenida General Paz. Ingresando por turnos, para que hubiera como máximo diez personas dentro del lugar. En las afueras se acumuló un numeroso grupo de personas esperando para pasar y darle el adiós.

La despedida también se extendió a las redes sociales, donde los amigos de Blas dejaron mensajes de afecto. “Me quedo con los mejores recuerdos, con cada vez que me hablabas para que te pase la tarea, con cada broma, con cada vez que te enojabas porque te hartaba, con cada risa. Se va a hacer justicia por vos, Blasito”, escribió Gianella, una de sus amigas.

Otra amiga y compañera de colegio, Luli Bonzi, recordó cómo eran las clases que compartían: “Blas: (con cara pícara) profe estoy mal, me rompieron el corazón, no puedo hacer los ejercicios. Yo: mirada cómplice. Nos reímos todos... Así eran las clases con Blas y ese hermoso curso. No hay palabras para esta impotencia y dolor. Justicia por Blas”.

Familiares y allegados fueron a despedir sus restos velados ayer

También a través de las redes sociales, la mamá de Blas, Soledad, expresó su dolor y pidió justicia. En un breve mensaje escrito en su perfil de Facebook, la mujer apuntó directamente contra la policía de Córdoba y lamentó “no poder abrazar nunca más a su hijo”.

“Agradezco de todo corazón el cariño recibido en este momento que me toca pasar. Pido disculpas si no he atendido mi teléfono o no contesté mensajes. Estoy devastada. Me arrebataron a mi hijo”, escribió hoy la mujer en un mensaje que en cuestión minutos fue compartido masivamente por miles de usuarios de la red social.

La familia completa de Blas (Facebook)

“Quien debía cuidarlo lo acribilló. Nunca más voy a poder abrazarlo. Nunca más. No voy a perder el tiempo explicando quién era mi hijo. Pero prometí sobre su cajón que no iba a permitir que lo ensucien y que aunque se me vaya la vida en esto voy a luchar para que se haga justicia. Te amo hijito de mi corazón” , dijo la mamá de Blas.

