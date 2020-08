Tras el asesinato de Blas Correas, echaron a la cúpula policial de Córdoba capital y la fuerza será conducida por una mujer

La víctima tenía 17 años

El Gobierno de la provincia Córdoba removió a la cúpula policial de la capital luego del brutal crimen del adolescente Valentino Blas Correa, de 17 años, quien recibió un tiro en la espalda por parte de efectivos de la fuerza tras evadir un control vehicular. Por el hecho hay cuatro agentes imputados, dos de los cuales están detenidos.

A través de la red Twitter, el Gobierno provincial informó el relevamiento del director general de Seguridad Capital, comisario mayor Gustavo Piva, y en su reemplazo se designó a la comisaria mayor Liliana Rita Zárate Belletti . En tanto, también dejaron sus cargos los subdirectores Rubén Turri y Gonzalo Cumplido, que estaban a cargo de las zonas norte y sur de la capital, respectivamente.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, destacó que la Dirección General de Seguridad Capital sea encabezada por una mujer. “Es digno de destacar que es la primera vez en la historia que una mujer cumple un cargo estratégicamente tan relevante en la institución. La impronta de una mujer le va a dar un sesgo que será muy importante para la gestión provincial y la seguridad de los cordobeses”, sostuvo el funcionario.

Respecto a los jefes desplazados, el funcionario agradeció los servicios prestados, aunque apuntó a la falta de control que tuvieron sobre sus subalternos: “Las responsabilidades institucionales es necesario asumirlas y ellos tenían a cargo la conducción de una jurisdicción donde ocurrió un hecho lamentable con cuyo esclarecimiento la institución policial y el ministerio tiene un compromiso de honor”.

Blas y sus amigos

La fiscalía y el Tribunal de Conducta Policial identificaron a los cuatro agentes que participaron del episodio que conmociona a la ciudad de Córdoba. Se trata de Yamila Martínez, Wanda Esquivel, Lucas Gómez y Javier Alarcón. Los dos hombres quedaron detenidos e imputados del delito de “homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego” luego de admitir que efectuaron los disparos al automóvil Fiat Argo en el que iba el joven con sus cuatro amigos.

Además, se investiga a las dos uniformadas y a otros dos efectivos por presunto “encubrimiento”, ante la sospecha de que “plantaron” un arma en la escena e inventaron un testigo que dijo haber visto cuando los adolescentes arrojaban esa arma de fuego.

Según dijo Gabriel Prunotto, secretario de la fiscalía que investiga el caso, se sospecha que esos policías afirmaron que un testigo les dijo que desde el automóvil en que se movilizaba la víctima junto a sus amigos habían tirado una bolsa con un arma, que fue posteriormente hallada en un rastrillaje.

Sin embargo, los investigadores creen que fue puesta allí por los mismos efectivos para justificar los disparos realizados por sus compañeros. ” Hasta el momento no tenemos datos del supuesto testigo como tampoco tenemos elementos que acrediten que desde el interior del auto se hayan efectuado disparos de armas de fuego ”, dijo el funcionario judicial a Télam.

En ese sentido, el ministro se comprometió a colaborar con la justicia para esclarecer el asesinato. expresó su posición acerca de las sospechas de un arma plantada en la escena del crimen: “Sería un hecho aberrante que hubiera ocurrido una circunstancia de ese tipo. Y si realmente se acredita una responsabilidad en ese sentido, nosotros reclamamos nuestras más enérgicas conductas”.

La nueva jefa de la policía

En el mismo anuncio del gobierno provincial, se dieron detalles de los antecedentes profesionales de la nueva jefa de la policía en la ciudad de Córdoba. Según indicaron, Zárate Belletti “se ubicó primera en el orden de Mérito en el ascenso a Comisario Mayor” y “es Egresada de la Escuela de Policía Libertador Gral. Don José de San Martín, del año 1992, primera promoción de 3 años como técnica en seguridad pública”.

Es licenciada en Seguridad, egresada de la Universidad de Villa María y se desempeñó en la Comisaría 11. Además, fue directora general de Investigaciones, directora de Drogas Peligrosas, instructora de la Escuela de Cadetes y trabajó en el Precinto 41.

La nueva jefa de los policías en la capital de Córdoba (@gobdecordoba)

Dirigió el Centro de Comunicaciones y Video Vigilancia durante 12 años y fue oficial Superior en Bienestar Policial, el Policlínico Policial y en la Dirección de Formación Profesional. Fue directora general de RRHH y miembro del Consejo Asesor de formadores Policiales. Zárate Belletti está casada y es madre de dos hijos: Belén de 24 y Nicolás de 20 años.

Apenas fue nombrada, habló del caso y lamentó el crimen de Blas. “Duele como persona, mamá y policía”, expresó la flamante jefa policial. “Uno no quiere que esto pase. Uno va a tratar de que esto no ocurra más. Lo que uno evalúa es que no se debe volver a repetir”. Señaló que su objetivo como jefa “es siempre la vida, resguardar los derechos humanos y sobre todo trabajar puertas adentros para fortalecer (lazos) con la sociedad y el policía”.

