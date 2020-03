“Ayer fui al Juzgado a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho, que nunca me llegaron los papeles de las órdenes de restricción, ni nada y ¿qué me dieron? Un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda”, le contaba Fátima a su amiga en el mensaje de voz de hace tres meses.