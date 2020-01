La esposa de Jara además denunció a los efectivos de la comisaría 48 que acudieron en un primer momento cuando se originó la pelea. Sostiene que los policías no intervinieron de manera correcta y dejaron que la violencia escalara hasta niveles insospechados. “Esto es algo que también estamos investigando. Cuando me acerqué la señora me habló de la inconformidad hacia el accionar de la comisaría. Le dije que tenía el derecho constitucional de hacer la denuncia que quisiera y así lo hizo. Es un tema que también vamos a investigar”, dijo el fiscal.