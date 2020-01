Tras los incidentes, el presidente Enrique Merella responsabilizó a “una facción de la barra” y lamentó que “le hagan daño al club” y explicó que " esta situación se habría iniciado por el estado en el que se encontraban los integrantes de la barra. “No pueden entrar al club drogados y alcoholizados. No pueden y no van a entrar”, aseguró.