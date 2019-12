En su declaración testimonial, frente a una psicóloga especializada, A. contó cómo la trataron los 6 días que estuvo desaparecida y cómo hizo para estar, supuestamente, escondida dentro de la casa de sus vecinos a pesar de que el lugar fue allanado 5 veces, revisado con perros de búsqueda y visitado por decenas de periodistas: “Siempre estuve en la casa de Victoria. Me trataron bien. Me daban de comer. Cuando venía la policía me escondía en el placard y me tapaba para que no me vean. También me escondía en el sótano (NdeR: se referiría a un altillo, ya que la casa no tiene sótano)” .