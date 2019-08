Los padres manifestaron la necesidad de saber si dentro de las fotos pornográficas están sus hijos e hijas. Mirna Gómez, otra madre, teme por la salud de su niña: "Mi hija es la última en irse de la guardería todos los días. Ella estaba allí cuando no había nadie más y me preocupa que esté en contacto con él". Esta mujer aseguró que habló con la familia propietaria de la guardería y le dijeron que las acusaciones no son ciertas y que es algo "personal", que no está relacionado con los chicos que asisten.