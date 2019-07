Al salir de la fiscalía, el hombre decidió romper el silencio y ante los medios expresó cómo atraviesa estos días. Con la voz quebrada, R.A.G. lamentó el episodio y dijo que "esto no tuvo que haber pasado". "No voy a dar explicaciones de lo que sucedió. Para eso están mis abogados. La situación es muy difícil para mí, para mi familia, para la familia del fallecido. Es lamentable que esto esté sucediendo. Es muy difícil afrontarlo. No sé cómo explicar lo que uno siente. Lamentablemente hay un fallecido y me he cargado con una vida que no hubiese querido que pasara, pero pasó", expresó el repartidor, que se abstuvo también de mostrar su cara ante las cámaras de televisión.