La mujer comenzó la indagatoria contando que el hecho se produjo el lunes cerca de las 23. Contó que Escobar estaba tirado en la cama, boca abajo y que ella se acercó a recriminarle que su hijo de 13 le había contado que lo había violado: "Ahí empezamos a discutir. Me decía que yo era vieja y gorda. Siempre me decía cosas así. Entonces agarré una pesa de 10 kilos de la habitación de al lado y me subí encima de él. Le pegué en la cabeza. Unas 7 o 9 veces. Después agarré un cable blanco de un ventilador y lo ahorqué. Lo hice por qué él abusó de mi hijo de 13 y también porque yo sufría violencia".