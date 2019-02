"Cierro los ojos y lo veo atacándome. No puedo dormir. Tengo otros cortes en el hombro y la espalda, los he descubierto bañándome. Me duele muchísimo el brazo. Estoy muy angustiada, lo único que me sale es llorar todo el tiempo", lamentó la vicedirectora, quien a raíz del trauma asegura que por ahora "no tiene ganas ni pasar por el frente de la escuela".