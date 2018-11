No duda cuando hace su análisis después de leer gran parte del expediente, aunque no hay pruebas que así lo certifiquen: "El entorno de Macarrón, encabezado por Lacase, blindó la información y trató de imponer la teoría del ataque sexual, lo que implicaba algo personal. Para mí no había rastros de eso. Siempre apunté al móvil económico. Creo que la mataron dormida o desprevenida. Según la autopsia psicológica, ella era precavida y tenía el sueño liviano. Hay una serie de casualidades. Por ejemplo, justo ese día la alarma no funcionaba, los operarios tuvieron franco, esa noche ella quedaba sola. Fue a cenar con amigas y hubo un llamado misterioso para que suspendiera el encuentro. Las puertas y las ventanas no estaban forzadas y el perro no ladró. Quizá la esperaron para matarla".