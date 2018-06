El encuentro fue en todo caso un comfort modesto, quizás le sirvió a los Galarza para sanar o tener algo de paz, quizás no. Beherán y Rondoni Caffa no están impresionados ni conmovidos luego de tres semanas de audiencias y una semana de testigos y peritos de la defensa a cargo de los abogados Horacio Dargainz y José Ostolaza que buscaron beneficiar a Nahir asegurando que es fácil que se escape un tiro con una .9 mm reglamentaria de la Policía de Entre Ríos, que Pastorizzo la sometía a una violencia de género tanto física como psicológica, que no era su novio o que directamente nunca lo fue, entre relatos que no coinciden entre sí, o por lo menos complicados de creer.