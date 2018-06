Si bien, los primeros tiempos que me vi privado de mi libertad no fueron nada fáciles, más aún con lo sucedido, ya sin mi madre y sin mi esposa, la depresión estaba en la puerta, tratando de acechar a cada instante. Poco me quedaba por hacer para enfrentar ese mundo del que era parte y del que jamás hubiera imaginado pertenecer. Me preguntaba una y mil noches que podría suceder el día próximo, que podría pasar por mi mente ni bien abriera los ojos; no había respuestas.