— Siempre digo que hay que poner todo en su justo orden, porque es un problema social, es un problema ligado directamente a la determinación de las mujeres y no se soluciona solamente con leyes y con penas, es mucho más profundo. Entonces no hay que perder esa perspectiva, en el cual lo bueno es que tenes un universo de casos que te obligan a diversificar la respuesta. Antes el sistema penal pendulaba, frente a la violencia de género, entre la impunidad estructural y la lógica del castigo por excelencia y esto te permite escuchar a la mujer, porque hay mujeres que vienen al sistema penal no porque quieran que sus maltratadores, vayan preso, ellas lo que quieren, es que las dejan en paz.