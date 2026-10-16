Vialidad Nacional realizó obras preventivas en distintos puntos del país para reducir las consecuencias que provoca El Niño

Vialidad Nacional puso en marcha un programa preventivo en Córdoba para proteger los corredores viales frente al fenómeno El Niño (Vialidad Nacional)

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Con la mira puesta en las consecuencias que podría acarrear el fenómeno climático El Niño, Vialidad Nacional puso en marcha un programa de acciones preventivas en la provincia de Córdoba destinado a preservar la infraestructura de los corredores viales nacionales frente a las lluvias intensas que se anticipan para los próximos meses.

A través del 2° Distrito Córdoba, el organismo concentra sus esfuerzos en tres ejes centrales: el mantenimiento de los sistemas de drenaje, la reparación de calzadas y el monitoreo constante de los puntos que presentan mayor exposición a daños por precipitaciones. Se trata de un conjunto de tareas que buscan reducir riesgos y fortalecer las condiciones de seguridad en la red vial nacional que atraviesa la provincia.

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Entre las intervenciones que ya están en curso, se destacan la limpieza de cunetas, la desobstrucción de alcantarillas y el acondicionamiento de los sistemas de escurrimiento de aguas superficiales. Estas labores apuntan, según informó Vialidad Nacional a través de un comunicado oficial, a los sectores de la red que resultan más vulnerables ante posibles anegamientos, erosión y socavación del terreno.

Las cuadrillas del 2° Distrito limpian cunetas y desobstruyen alcantarillas para evitar la erosión de los suelos y anegamientos en las rutas (Vialidad Nacional)

En paralelo, los equipos del organismo ejecutan reparaciones en calzadas y tramos comprometidos, junto con tareas de desmalezado y poda en las zonas aledañas a las rutas. También se llevan adelante inspecciones sobre puentes, alcantarillas y otras estructuras que quedan expuestas a la acción directa del agua durante los períodos de lluvias.

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El plan contempla además un monitoreo periódico de los puntos críticos ya identificados, con especial atención durante los meses en los que se registran mayores precipitaciones. El objetivo de ese seguimiento es detectar inconvenientes de manera temprana y adoptar las medidas preventivas que correspondan antes de que se agraven los posibles daños.

Con esta batería de intervenciones, el organismo vial apunta a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y mejorar su capacidad de respuesta ante eventuales emergencias climáticas. Las tareas de conservación y prevención en Córdoba buscan, en definitiva, anticiparse a los efectos de las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño sobre la red de rutas nacionales.

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Los equipos viales inspeccionan puentes y reparan sectores de calzada expuestos a las lluvias intensas en territorio cordobés (Vialidad Nacional)

La estrategia de prevención frente al fenómeno El Niño no se limita al territorio cordobés. En la provincia de Jujuy, Vialidad Nacional despliega un operativo similar a través del 6° Distrito, con personal y equipos propios que trabajan en distintos puntos de la geografía provincial para preservar la transitabilidad de la red vial nacional.

Uno de los focos de intervención se ubica sobre la Ruta Nacional 9, en los parajes de Quebrada Amarilla y Quebrada de Huaico Hondo, entre los kilómetros 1788 y 1790, donde las cuadrillas realizan la limpieza de cauces y la desobstrucción de alcantarillas. Se trata de tareas orientadas a garantizar el correcto escurrimiento de las aguas en zonas que, por su geografía, resultan particularmente sensibles ante lluvias intensas.

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Sobre la misma ruta, los trabajos se extienden al tramo comprendido entre Abra de Santa Laura y el acceso al dique Las Maderas, del kilómetro 1647 al 1652, donde se ejecuta desmalezado mecánico. Desde ese punto y hasta el acceso al dique La Ciénaga, en el kilómetro 1661, las tareas de desmalezado continúan de forma manual.

Los operarios limpian cauces en Quebrada Amarilla y Quebrada de Huaico Hondo sobre la Ruta Nacional 9 para asegurar el escurrimiento del agua (Vialidad Nacional)

A su vez, se llevan adelante trabajos de bacheo con premezclado bituminoso en el tramo que va desde el puente sobre el río Perico (kilómetro 1670) hasta el puente sobre el arroyo Del Medio (kilómetro 1727), una intervención que abarca cerca de 57 kilómetros de calzada.

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Desde el organismo recordaron que, antes de emprender un viaje, se puede verificar el estado de las rutas a través de la web oficial de Vialidad Nacional o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, o por correo electrónico a atencionalusuario@vialidad.gob.ar.