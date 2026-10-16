Sociedad

Vialidad Nacional realizó obras preventivas en distintos puntos del país para reducir las consecuencias que provoca El Niño

Las cuadrillas del organismo vial trabajan sobre drenajes, calzadas y puentes en Córdoba y Jujuy con el objetivo de anticiparse a las lluvias intensas que se esperan durante los próximos meses

Vialidad Nacional realizó obras preventivas en distintos puntos del país para reducir las consecuencias que provoca El Niño
Vialidad Nacional puso en marcha un programa preventivo en Córdoba para proteger los corredores viales frente al fenómeno El Niño (Vialidad Nacional)
Guardar

Con la mira puesta en las consecuencias que podría acarrear el fenómeno climático El Niño, Vialidad Nacional puso en marcha un programa de acciones preventivas en la provincia de Córdoba destinado a preservar la infraestructura de los corredores viales nacionales frente a las lluvias intensas que se anticipan para los próximos meses.

A través del 2° Distrito Córdoba, el organismo concentra sus esfuerzos en tres ejes centrales: el mantenimiento de los sistemas de drenaje, la reparación de calzadas y el monitoreo constante de los puntos que presentan mayor exposición a daños por precipitaciones. Se trata de un conjunto de tareas que buscan reducir riesgos y fortalecer las condiciones de seguridad en la red vial nacional que atraviesa la provincia.

PUBLICIDAD

Entre las intervenciones que ya están en curso, se destacan la limpieza de cunetas, la desobstrucción de alcantarillas y el acondicionamiento de los sistemas de escurrimiento de aguas superficiales. Estas labores apuntan, según informó Vialidad Nacional a través de un comunicado oficial, a los sectores de la red que resultan más vulnerables ante posibles anegamientos, erosión y socavación del terreno.

Vialidad Nacional realizó obras preventivas en distintos puntos del país para reducir las consecuencias que provoca El Niño
Las cuadrillas del 2° Distrito limpian cunetas y desobstruyen alcantarillas para evitar la erosión de los suelos y anegamientos en las rutas (Vialidad Nacional)

En paralelo, los equipos del organismo ejecutan reparaciones en calzadas y tramos comprometidos, junto con tareas de desmalezado y poda en las zonas aledañas a las rutas. También se llevan adelante inspecciones sobre puentes, alcantarillas y otras estructuras que quedan expuestas a la acción directa del agua durante los períodos de lluvias.

PUBLICIDAD

El plan contempla además un monitoreo periódico de los puntos críticos ya identificados, con especial atención durante los meses en los que se registran mayores precipitaciones. El objetivo de ese seguimiento es detectar inconvenientes de manera temprana y adoptar las medidas preventivas que correspondan antes de que se agraven los posibles daños.

Con esta batería de intervenciones, el organismo vial apunta a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y mejorar su capacidad de respuesta ante eventuales emergencias climáticas. Las tareas de conservación y prevención en Córdoba buscan, en definitiva, anticiparse a los efectos de las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño sobre la red de rutas nacionales.

Vialidad Nacional realizó obras preventivas en distintos puntos del país para reducir las consecuencias que provoca El Niño
Los equipos viales inspeccionan puentes y reparan sectores de calzada expuestos a las lluvias intensas en territorio cordobés (Vialidad Nacional)

La estrategia de prevención frente al fenómeno El Niño no se limita al territorio cordobés. En la provincia de Jujuy, Vialidad Nacional despliega un operativo similar a través del 6° Distrito, con personal y equipos propios que trabajan en distintos puntos de la geografía provincial para preservar la transitabilidad de la red vial nacional.

Uno de los focos de intervención se ubica sobre la Ruta Nacional 9, en los parajes de Quebrada Amarilla y Quebrada de Huaico Hondo, entre los kilómetros 1788 y 1790, donde las cuadrillas realizan la limpieza de cauces y la desobstrucción de alcantarillas. Se trata de tareas orientadas a garantizar el correcto escurrimiento de las aguas en zonas que, por su geografía, resultan particularmente sensibles ante lluvias intensas.

Sobre la misma ruta, los trabajos se extienden al tramo comprendido entre Abra de Santa Laura y el acceso al dique Las Maderas, del kilómetro 1647 al 1652, donde se ejecuta desmalezado mecánico. Desde ese punto y hasta el acceso al dique La Ciénaga, en el kilómetro 1661, las tareas de desmalezado continúan de forma manual.

Vialidad Nacional realizó obras preventivas en distintos puntos del país para reducir las consecuencias que provoca El Niño
Los operarios limpian cauces en Quebrada Amarilla y Quebrada de Huaico Hondo sobre la Ruta Nacional 9 para asegurar el escurrimiento del agua (Vialidad Nacional)

A su vez, se llevan adelante trabajos de bacheo con premezclado bituminoso en el tramo que va desde el puente sobre el río Perico (kilómetro 1670) hasta el puente sobre el arroyo Del Medio (kilómetro 1727), una intervención que abarca cerca de 57 kilómetros de calzada.

Desde el organismo recordaron que, antes de emprender un viaje, se puede verificar el estado de las rutas a través de la web oficial de Vialidad Nacional o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, o por correo electrónico a atencionalusuario@vialidad.gob.ar.

Temas Relacionados

VialidadCórdobaFenómeno El NiñoInfraestructura vialJujuyÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acusaron a un policía exonerado de Rosario por abusar y matar a una joven de 26 años

Eliel Schiffo (37) fue imputado este jueves por el femicidio de Bárbara Aragón, perpetrado el pasado fin de semana en una pensión del barrio Empalme Graneros, donde fue hallado el cuerpo envuelto en una frazada. El presunto agresor declaró que había consumido cocaína todo el día previo

Acusaron a un policía exonerado de Rosario por abusar y matar a una joven de 26 años

El Gobierno avanza con la compra de más de 40 formaciones nuevas para los trenes del AMBA

Se trata de 150 coches de pasajeros que reducirán casi a la mitad el consumo de combustible respecto de las locomotoras que actualmente prestan servicio en el área metropolitana

El Gobierno avanza con la compra de más de 40 formaciones nuevas para los trenes del AMBA

Golpe a una banda de ladrones del sur del conurbano: tres detenidos y la pista del asalto a un country de Guernica

La investigación llevó a las autoridades hasta una quinta donde ocultaban vehículos y objetos robados. Uno de los sospechosos escapó en un auto, chocó y huyó a pie hacia un descampado

Golpe a una banda de ladrones del sur del conurbano: tres detenidos y la pista del asalto a un country de Guernica

Un empresario de San Pedro apelará a la Justicia por la absolución a un bloqueo sindical

Andrés Rey, propietario de una distribuidora, recurrirá contra el fallo que favoreció al gremialista Maximiliano Cabaleyro y otros seis acusados. Fue por una protesta gremial en 2021 luego de que la medida fue comprendida dentro del derecho a huelga

Un empresario de San Pedro apelará a la Justicia por la absolución a un bloqueo sindical

La generación sándwich, entre la crianza de los hijos y el cuidado de los padres: cuatro de cada diez cuidadores sufren una sobrecarga intensa

Un informe de la Universidad Austral advierte sobre el impacto del cuidado familiar en la vida cotidiana, con una mayor sobrecarga entre quienes atienden a niños y adultos mayores

La generación sándwich, entre la crianza de los hijos y el cuidado de los padres: cuatro de cada diez cuidadores sufren una sobrecarga intensa

DEPORTES

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

El sentido mensaje de Vélez Sársfield tras la muerte de Fernando Confessore: “Su partida genera una profunda tristeza”

Kily González confirmó que Lionel Messi viajará a Europa para recibir un premio después del próximo partido del Inter Miami

Leandro Paredes pretende jugar la revancha con Vasco da Gama: la postura de Boca y qué otro jugador volvería a estar disponible

Ramón Díaz habló por primera vez de los rumores que lo vinculan a River Plate

TELESHOW

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

Una tormenta que lo cambió todo: Santiago Do Rego contó cómo nació la vocación de Fernando Confessore

"Hoy esa frase tiene otro sentido": así fue la última aparición de Fernando Confessore en TN antes de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

El terremoto de 7.5 en Panamá fue el más fuerte registrado en la falla de Soná-Azuero

El terremoto de 7.5 en Panamá fue el más fuerte registrado en la falla de Soná-Azuero

San Salvador Centro acoge el III Congreso Iberoamericano de Parques con delegaciones de nueve ciudades

Aeropuerto de Tocumen, en Panamá, supera los 17,8 millones de pasajeros y crece un 15%

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llegó a El Salvador para una visita oficial con foco en seguridad

¿Qué es el polémico “puesto en 29” relacionado con las muertes de prófugos en República Dominicana?