Video: un violento accidente en Córdoba terminó con una embarazada de cinco meses hospitalizada

El choque entre un Nissan y un Volkswagen Gol en barrio Argüello generó preocupación por la salud de una mujer embarazada

Un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Argüello, ubicado al noroeste de la ciudad de Córdoba, derivó en la intervención de servicios de emergencia y policiales. El choque tomó relevancia para las autoridades cuando se encontraron que una de las personas implicadas era una mujer con un embarazo avanzado.

El siniestro sucedió durante la tarde del martes, en la intersección de las calles Raymond Poicaré y Bartolomé Salom, una zona de tránsito habitual.

Por motivos que permanecen bajo investigación, un Nissan y un Volkswagen Gol impactaron violentamente en la esquina mencionada. El incidente movilizó a equipos médicos que dispusieron la atención inmediata para los ocupantes del Nissan, entre ellos un hombre adulto y una mujer con un embarazo de cinco meses de gestación.

Las autoridades investigan las causas del siniestro vial en Córdoba y buscan determinar responsabilidades en la colisión

Ambos recibieron asistencia en el lugar y luego fueron trasladados a un centro de salud para realizar estudios complementarios y asegurar una atención adecuada, indicaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, en el entorno del barrio se desplegó personal de la fuerza policial, quienes llevan adelante las tareas para definir cómo se produjo la colisión. Los peritajes y las averiguaciones buscan esclarecer la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades.

De acuerdo con las imágenes que se pueden apreciar en el video que encabeza la nota, se ve la violencia con la que impactan los dos vehículos y cómo los vecinos ayudaron a las autoridades a atender a los lesionados para que puedan ser atendidos cuando llegaron las ambulancias.

Un violento accidente en Córdoba dejó a una embarazada de cinco meses hospitalizada y movilizó a los servicios de emergencia

En un trágico accidente en Corrientes falleció una mujer embarazada

Un siniestro en una carretera secundaria de Corrientes provocó tres muertes: un niño de seis años, una mujer embarazada de ocho meses y otra joven fallecieron tras el fuerte choque entre un automóvil y una camioneta. El hecho se registró cerca de la localidad de Esquina, aproximadamente a tres kilómetros del casco urbano, cuando las personas accidentadas regresaban a su domicilio en el paraje Santa Librada.

El accidente sucedió a principios de diciembre. En el cruce de la ruta provincial 59, de ripio, con la calle Mitre, una Chevrolet S10 que transitaba en dirección a la ruta nacional 12 embistió a un Volkswagen Gol que partía de Esquina con tres pasajeros. El impacto en el lado izquierdo del auto ocasionó la muerte en el acto de Marisol Villalba, de veintisiete años.

Las otras ocupantes del remís, Johana Patricia Aranda, de treinta y un años y embarazada de ocho meses, así como Iván Tiziano Villalba, de seis años, sobrevivieron al momento del choque. No obstante, ambos murieron más tarde en el Hospital de Esquina debido a la gravedad de sus heridas. Según medios de la zona, las dos mujeres eran cuñadas. El chofer del remís permanece internado por fracturas y heridas, pero su vida no está en peligro.

En Corrientes, un accidente en la ruta provincial 59 provocó la muerte de una mujer embarazada y un niño de seis años

Tras la colisión, acudieron Bomberos Voluntarios y personal del Hospital San Roque, quienes atendieron y trasladaron a los heridos. El fiscal Javier Mosquera se presentó en el lugar del accidente y supervisó el trabajo de los especialistas; dispuso que los fallecidos permanecieran en la Morgue del Hospital hasta completar los trámites requeridos.

Además, el fiscal ordenó la detención del conductor de la camioneta y el secuestro de ambos vehículos con el fin de efectuar pericias mecánicas. Las primeras hipótesis indican que el conductor del remís, al llegar al cruce de Bartolomé Mitre con la ruta 59, no habría visto la camioneta.

El día estuvo marcado por otro accidente relevante en la provincia. A las 22.30, en la intersección de las rutas nacionales 12 y 118, cercana a Saladas, un Toyota Etios que intentaba cruzar la ruta nacional 12 colisionó con un camión proveniente de Resistencia en dirección a Buenos Aires. Viajaban en el automóvil Lázaro Terrusi, de cuarenta y nueve años, Daniel Gómez, Francisca Vallejos, de ochenta años, y Rocío Ortiz.

Este accidente causó la muerte de las dos mujeres del Toyota Etios, oriundas de Zárate, provincia de Buenos Aires. Los otros dos pasajeros ingresaron al Hospital Escuela de Corrientes con lesiones y fracturas.