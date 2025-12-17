Sociedad

Se espera una nueva ola de calor con temperaturas por encima de los 30 grados en el centro del país

Además, hay alerta amarilla por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Cuándo podría haber precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires

La circulación predominante de viento del sector norte da lugar a un marcado ascenso térmico en amplias zonas de Argentina. Este patrón afectará principalmente al centro y norte del país, con temperaturas que se ubican bastante por encima de los valores usuales para la época. Este incremento térmico se percibirá sobre todo en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, que registrarán marcas térmicas superiores a los 30 grados.

El principal motor de esta situación es la combinación de viento del norte, niveles reducidos de nubosidad y la persistencia de una masa de aire cálida que se instalará sobre el área en cuestión.

El fenómeno, sin embargo, no se sostiene de manera indefinida. La misma configuración que promueve el ascenso térmico también añadirá una mayor carga de humedad a la atmósfera, haciéndola susceptible al desarrollo de inestabilidad en los días siguientes.

El momento más drástico en cuanto a la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires durante la semana, será el jueves. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el termómetro llegue a marcar los 34 grados durante la tarde, mientras que la mínima será durante la madrugada, con 22 grados.

El viernes el calor seguirá siendo la tendencia, aunque la situación no será de la misma magnitud que la jornada anterior. La máxima se ubicará en 31 grados, y nuevamente la mínima será de 22 grados.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la situación sería distinta: el jueves se esperan tormentas en la zona atlántica y parte de la región central. Hay alerta amarilla en Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería, Miramar, Mar del Plata, Coronel Vidal, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Tuyú.

La misma advertencia, fuera de la costa, involucra a Balcarce, Chaves, Benito Juárez, Tandil, Azul, Ayacucho, Maipu y General Juan Madariaga.

El fortalecimiento del viento norte no limita sus efectos únicamente al incremento de la temperatura. Este proceso también fomenta el transporte de aire húmedo desde latitudes más bajas hacia el centro y norte argentino.

Al principio, los fenómenos convectivos que aparecen, como chaparrones y tormentas aisladas, son puntuales y no demasiado extensos. No obstante, el escenario apunta a una intensificación paulatina, coincidiendo con el avance de un sistema frontal frío desde el sur de la región pampeana previsto para el viernes. Es este frente el que interactuaría directamente con la masa de aire cálido y húmedo presente, alterando de forma significativa el escenario meteorológico.

Según indica el SMN, el sábado comenzarían las primeras chances reales de que llueva en CABA. Sin embargo, las probabilidades son muy bajas: van del 10% al 40%. El calor estará presente, aunque no será tan sofocante: máxima de 28 grados y mínima de 22.

El domingo, si bien el cielo permanecerá nublado durante todo el día, no hay riesgo de tormenta: las probabilidades no superan el 10%. Las temperaturas seguirán siendo altas: máxima de 29 grados y se repite la mínima de la jornada anterior.

Cuándo llegarías las precipitaciones en el resto del país

Desde el viernes, el sistema frontal frío se fijará sobre el sur del área pampeana y dará inicio a un proceso de activación de lluvias, chaparrones y tormentas. El inicio de estos eventos será acotado y discontinuo en el tiempo y el espacio, pero sirve como advertencia para una mayor actividad meteorológica.

Entre el sábado y el domingo, el sistema ampliará su área de influencia, desplazándose hacia el centro y norte del territorio nacional. La combinación entre el avance del aire frío y el aire cálido-húmedo puesto previamente en juego representa un caldo de cultivo para tormentas de intensidad variable en varios sectores: la región pampeana, Cuyo, el Litoral, el NEA y sectores del NOA.

Existe especial atención sobre el noreste argentino, considerado el sector de mayor impacto potencial, debido a las proyecciones de acumulados de precipitación elevados.

En ese sentido, provincias como Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe podrían observar acumulados puntuales por encima de los 100 milímetros. Esta situación obliga a mantener un monitoreo detallado de la evolución del evento, atento al riesgo de complicaciones asociadas a lluvias intensas.

La conclusión del avance del sistema frontal frío ocurrirá entre el domingo y el lunes, momento en el que se produce una modificación significativa en la circulación atmosférica. El viento rota hacia el sector sur, facilitando la llegada de una masa de aire más frío y seco sobre buena parte del país. El recambio de aire supone, en consecuencia, una caída pronunciada de las temperaturas y una estabilización paulatina de las condiciones tras el paso del frente frío.

