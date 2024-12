Trece provincias están bajo alerta meteorológico: dónde se esperan lluvias, tormentas y ráfagas de viento

El SMN adelantó que habrá tormentas eléctricas y abundante caída de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas para este viernes 6 de diciembre, por tormentas que se producirán en la zona céntrica del país, algunas provincias del litoral y del sur. En total, 13 provincias se encuentran bajo advertencias por niveles amarillo y naranja, que podrían ocasionar severos daños a partir de fenómenos meteorológicos peligrosos. La Ciudad de Buenos Aires no está exenta y se prepara para recibir algunas tormentas fuertes durante la mañana y ráfagas que alcanzarán los 50 Km/h.

Tal como indica el SMN, es importante estar preparados ante una alerta naranja, tal es el caso de las ciudades de Concordia, Federación, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Federal, San Salvador, del departamento de Entre Ríos. Dicha zona, que abarca el límite con Uruguay, permanece bajo la amenaza de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Según consigna el organismo, las tormentas serán fuertes a localmente severas, con caída de agua en cortos períodos, posible actividad eléctrica frecuente, caída de granizo de diversos tamaños, y “fundamentalmente ráfagas muy intensas que pueden superar los 90 km/h.” Las precipitaciones alcanzarían los 80 a 100 mm, “pudiendo ser superados en forma puntual”.

La alarma se extiende hacia la zona costera de Río Negro, desde San Antonio Oeste pasando por Biedma, hasta Puerto Madryn, en Chubut; e incluye a las ciudades de la Península Valdés. Allí se estima que los valores de precipitación ronden entre los 30 y 50 mm, con posibles tormentas aisladas.

Hay alerta por fenómenos climáticos severos en al menos 13 provincias del país (Foto: SMN)

Tal como detalla en su sitio web, hacia el norte, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, varias localidades permanecen bajo riesgo por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, durante todo el día.

Esto abarca las zonas de Pergamino, Junín, General Pinto, Pehuajó, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Coronel Suárez, Tornquist, Bahía Blanca y Patagones. También las ciudades costeras como Monte Hermoso, Necochea, Miramar y Mar del Plata, donde se esperan también vientos de hasta 65 Km/h. En el centro de la provincia, las localidades de Carlos Casares, Henderson, Daireaux, Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Laprida y General Lamadrid, se incluyen en este panorama de mal clima.

La misma advertencia recae sobre Misiones, Corrientes, oeste de Entre Ríos, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, San Luis, algunas ciudades del sur de La Rioja, San Juan y Mendoza.

En Santa Fe, por ejemplo, las probabilidades de tormentas severas son altas, iniciando en la madrugada del viernes hasta el mediodía. En las últimas horas del jueves, un reporte mostraba actividad eléctrica en Rosario. A su vez, la temperatura no bajará de los 21° C y se espera que la máxima alcance los 27°. Misiones sentirá el temporal a partir de la tarde, cuando la temperatura llegue a los 30° C, desentendiendo unos seis grados hacia la noche. Corrientes se prepara durante la mañana con cielo parcialmente nublado, dando lugar a las precipitaciones a partir del mediodía. Se mantendrá así, hasta la noche.

Desde el centro, bajando hacia el sur, La Pampa, el este de Chubut y Río Negro, también se suman al listado de provincias bajo alerta amarilla.

La lluvia se sentirá durante la mañana del viernes (Foto: SMN)

Qué pasará en el área metropolitana

Al igual que el resto de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires arranca un fin de semana lluvioso. Empezando con tormentas fuertes por la mañana y bajando la intensidad camino al mediodía. La temperatura rondará entre los 20 y 29° C, lo que anticipa un día pesado por la combinación entre lluvia y altas temperaturas. Si bien las precipitaciones se disipan hacia la tarde, el cielo permanecerá nublado.

Para el domingo se espera buen tiempo sin advertencias por lluvias, aunque sí aparecerán algunas nubes. Para el resto de la semana que comienza, las alertas regirán por temperaturas que estarán cerca de los 30° C. El panorama mejora el sábado con temperaturas primaverales que oscilarán entre los 14° y 21° C. Algunos rayos del sol se asomarán a media mañana y la tarde.

El SMN detalla una serie de consejos que rigen a partir de los fenómenos esperados. Para las alertas naranjas:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

En caso de estar viajando, mantenerse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En caso de alerta amarilla, señala:

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.